Cuba ja té cinc vacunes contra el Covid-19, i dues d'elles estan a punt de ser aprovades

Amb dues vacunes COVID-19 de producció nacional en assaigs clínics d'etapa 3, Cuba corre per convertir-se potencialment en el primer país d'Amèrica Llatina en desenvolupar la seva pròpia vacuna contra el coronavirus. L'illa, de 11 milions d'habitants, que ha estat sota un estricte embargament comercial dels Estats Units durant dècades, ja disposa de cinc vacunes diferents en fase d'estudi. Dues d'elles, Sobirana 02 i Abdala, ja es troben en la fase tres dels assajos des del final del mes passat.





Bandera de Cuba @ep





Els noms de les vacunes revelen molt sobre com entén Cuba la lluita contra el Covid. Sobirana fa referència a la sobirania de país, - mentre que el tret de Abdala porta el nom d'un poema patriòtic de l'escriptor José Martí. L'illa caribenya vol guanyar la lluita contra el coronavirus sense ajuda de tercers, sense dependre d'una altra potència.





Al voltant de 44.000 persones rebran la vacuna Sobirana 02 i s'han reclutat uns 48.000 voluntaris per a l'assaig Abdala. Segons informes locals, altres 150.000 treballadors de primera línia també rebran la injecció Sobirana 02, recull Al Jazeera.





El Centre d'Enginyeria Genètica i Biotecnologia, que està desenvolupant Abdala, espera tenir "resultats efectius" de l'assaig a principis de juny, mentre que els resultats de l'assaig de Sobirana 02, que està desenvolupant l'Institut Finlay, s'esperen al maig.





"Ja hi ha resultats preliminars positius", assegura a Al Jazeera Ricardo Pérez, cap de Relacions Internacionals de l'Institut de Vacunes Finlay.





"Aquests podrien permetre presentar un expedient a les autoritats cubanes que ens permetria sol·licitar l'aprovació per a l'ús d'emergència del producte, ja no com a candidat sinó com a producte ... probablement a finals del pròxim mes", explica entusiasmat.





El Dr. Gerardo Guillén, director de Recerca Biomèdica de el Centre d'Enginyeria Genètica i Biotecnologia, explica que la població cubana confia en la vacuna estatal. "Atès que la salut és universal i gratuïta i els centres no es beneficien de l'accés a aquestes vacunes, aquestes condicions eliminen moltes barreres ètiques i creen molta confiança en els centres d'investigació i producció de vacunes", va dir.





Cuba espera vacunar tots els seus habitants abans de final d'any. L'Institut Finlay diu que pot produir 100 milions de dosis de la vacuna Sobirana 02 aquest any. L'objectiu és satisfer la demanda de país i poder exportar els trets restants.





És un objectiu ambiciós, però les indústries farmacèutica i biotecnològica de país tenen una història de dècades i han produït diverses vacunes, incloses injeccions contra l'hepatitis B i la meningitis B.