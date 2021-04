Delhi s'està quedant sense espai per incinerar a persones mortes per la covid-19

S'ha instat els funcionaris a Delhi a trobar més llocs per a les cremacions, ja que les morgues i els crematoris de la ciutat estan aclaparats per les masses de morts de Covid. Una segona onada de virus està assolant parts de l'Índia, amb 386,452 nous casos reportats dijous, el major augment registrat en un dia per a qualsevol país.





Un ciutadà indi es realitza una PCR (EP)





Hi va haver altres 3.500 morts a tot el país el dijous i gairebé 400 a Delhi, un rècord per a la capital. El nombre total d'infeccions al país ha superat els 18 milions.





El primer enviament de subministraments mèdics d'emergència dels EUA va arribar a l'Índia el divendres, i suposa una part del que la Casa Blanca ha dit que serà més de $ 100 milions en suport. Tot i així, els subministraments d'oxigen i els llits d'hospital segueixen sent escassos a tot el país i els familiars dels pacients de Covid continuen demanant ajuda a les xarxes socials.





Un alt oficial de policia de Delhi va dir que les persones havien de incinerar als seus familiars a crematoris no designats per rebre a les víctimes de la Covid-19. "És per això que suggerim que s'estableixin més crematoris", va dir l'oficial a canal de notícies NDTV.





El ministre de Salut va defensar al govern el dijous, dient que la taxa de mortalitat del país era la més baixa del món i que els subministraments d'oxigen eren "adequats". Harsh Vardhan dir a l'agència de notícies ANI que ara l'oxigen "està disponible de moltes fonts", incloses les de l'exterior, i que també s'estan preparant camions cisterna criogènics i d'emmagatzematge.





Un avió militar nord-americà va aterrar a Nova Delhi el divendres al matí, carregat amb gairebé un milió de proves ràpides Covid i 100.000 màscares N95.





Jeremy Konyndyk, director executiu del grup de treball Covid a l'Agència dels Estats Units per al Desenvolupament Internacional, va dir a l'agència de notícies AFP que la seva primera prioritat era abordar les "necessitats més immediates" de l'Índia.





"També necessitem donar-los suport per abordar alguns dels reptes subjacents, que en realitat es tracta del volum d'oxigen de grau mèdic que el país pot produir", va dir.





Dissabte, tots els adults majors de 18 anys a l'Índia seran elegibles per a la vacunació, però hi ha una preocupació generalitzada sobre la disponibilitat de vacunes. Índia és el major productor mundial de vacunes, però no té prou existències per als 800 milions de persones que s'estima que seran elegibles.





Diversos estats informen sobre escassetat de la vacuna. La capital financera de l'Índia, Mumbai, llar de més de 20 milions de persones, va suspendre la seva campanya de vacunació durant tres dies a causa de l'"esgotament de les vacunes disponibles", va dir l'organisme cívic en un comunicat.





El comissionat municipal de Mumbai, Ashwini Bhide, va dir a Twitter que la ciutat reservaria les existències actuals per a les persones majors de 45 anys.