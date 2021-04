Fa 38 anys del casament entree Isabel Pantoja i Paquirri

Aquest vaixell veler carregat de somnis va creuar la badia. L'amor, el respecte mutu i un nen fruit d'aquest matrimoni es van quedar esperant per sempre a ell, el pilar fonamental d'aquesta casa que un dia va marxar sense avisar. Avui es compleixen 38 anys del casament entre Isabel Pantoja i Paquirri 38 anys del 'Sí, vull' entre la tonadillera i Paquirri, històrica com ella sola on vam veure a dues persones entregades donant-se el 'Sí, vull' i prometent amor etern .





Encara que anys més tard s'ha arribat a qüestionar l'amor que sentia Paquirri per Isabel Pantoja i viceversa, els dos estaven molt enamorats ... i és que encara que ara la societat i la mentalitat ha canviat per complet, la tonadillera veia en el seu marit la figura del patriarca i ell, la d'una dona lliurada a casa i a la seva família.





Noces d'Isabel Pantoja amb Paquirri @ep





El seu amor amb Carmina Ordóñez va acabar perquè la divina era una dona lliurada a la vida, als seus amics, la seva família, a les festes i ser independent. No suportava que ningú li digués el que havia de fer i estar tancada en una casa esperant que arribés el seu marit no era el seu ideal de futur ... encara que veritablement estava molt enamorada de Paquirri.





Amb Isabel va trobar una dona que es retiraria dels escenaris per tal d'estar a casa i tirar endavant el treball de la mateixa i formar la família que sempre va voler. Encara que això no va arribar perquè la tragèdia es va apoderar de la vida de la cantant per sempre aquest somni es va quedar apartat, va haver de tornar a cantar i demostrar a Espanya sencera que era una dona ferida però amb força suficient per treure al seu fill endavant. I ho va fer.





38 anys d'un dels casaments més històriques del nostre país. La tonadillera es casava amb el torero i el seu amor quedaria per sempre segellat. Molts cares conegudes van acudir a aquest enllaç amb el seu millor somriure i van gaudir d'una vetllada extraordinària. Un amor que va acabar consumint al torero perquè, segons ha explicat gent propera a ell, mesos abans de la seva mort estava pensant en separar-se.





Al seu torn, a ella li va anar de primera ... i mai millor dit. Es va aprofitar tant com va poder i el seu nom va començar a sonar amb més força que mai a Espanya per ser la gran vídua de Paquirri. Encara que això només li duraria uns mesos perquè aviat va començar a presentar a al gran públic com una gran cantant, el que és i ha estat.





Si fa uns mesos parlàvem de la mort de Paquirri com si s'hagués produït ahir, parlar del casament ens resulta esgarrifosa i és que tot el que comporta el cognom Pantoja està molt arrelat al passat, al que va poder ser i no va ser.