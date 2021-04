La Guàrdia Civil continua buscant les dues nenes desaparegudes amb el seu pare a Tenerife

Un ampli dispositiu de recerca, coordinat per la Guàrdia Civil, ha tornat en el matí d'aquest divendres a sortir per aire, mar i terra per intentar trobar el parador de les dues nenes, d'un i sis anys, que han desaparegut al costat de el seu pare, Tomàs Gimeno.





Imatge d'arxiu, Guàrdia Civil (EP)





Així, segons han confirmat fonts de la Guàrdia Civil, efectius aeris, marítims al costat d'agents de el Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques de la Guàrdia Civil i de la Policia Local de Güímar busquen des de primera hora a les petites i al seu pare entre la zona de Punta d'Anaga i Güímar.





Actualment, sobre el pare de les menors el Jutjat de primera instància i instrucció número 3 de Güímar ha incoat diligències prèvies per la presumpta comissió d'un delicte de segrest, declarant a més la investigació secreta.





Atès, que durant aquest dijous es va conèixer que les imatges captades per les càmeres de seguretat del Port Esportiu Marina Tenerife van revelar que Tomàs Gimeno, desaparegut des de dimarts passat al costat de les seves dues filles, va salpar passada la mitjanit a bord del seu vaixell, que va aparèixer dimecres buit i a la deriva davant del Puertito de Güímar.





En relació amb això, el capità del Port de Santa Creu de Tenerife, Enrique Alonso, ha confirmat en declaracions a 'Ràdio Club Tenerife', que el pare de les nenes, de 37 anys, va sortir fins a en tres ocasions de l' port Esportiu, per finalment agafar el seu vaixell cap a les 00.30 hores.





Segons van poder captar les càmeres, Tomás Gimeno va arribar amb el seu cotxe a les 21.30 hores, el va aparcar davant del seu pantalà i en ell va descarregar una sèrie de bosses; però, el guardià que feia el torn de nit, que el va veure de front, en cap moment localitza a les nenes, ni les càmeres revelen si estaven amb ell.





Tal com relata Enrique Alonso, el pare de les petites va donar tres viatges de bosses, maletes i roba cap al seu vaixell i sobre les 21.50 hores torna a sortir del Port Esportiu, tornant cap a les 23.30 hores. Va necessitar comprar un carregador i va sortir a una gasolinera propera, tornant a entrar a la molla.





D'aquesta manera, a les 00.30 hores Tomás Gimeno surt finalment amb el seu vaixell, d'uns sis metres d'eslora, el qual només compta amb un petit cabina. Efectius de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil van inspeccionar durant aquest dijous el vaixell a la recerca de qualsevol pista.





"MAI" VA LLIURAR A les NENES A LA SEVA MARE

Tomás Gimeno havia d'haver lliurat les seves filles a la mare, de la qual està separat, dimarts passat, el que mai va fer. En l'historial de l'home es recull que ja el passat mes de desembre l'exdona va acudir a un lloc de la Guàrdia Civil per dir que la seva parella l'havia amenaçat verbalment, tot i que va decidir no interposar cap denúncia.





Malgrat això, les autoritats van decidir actuar d'ofici, seguint el protocol de VioGén, i recentment s'haurien posat en contacte amb ella per comprovar si en els últims mesos havia rebut més amenaces o patit algun capítol de maltractament, cosa que segueix negant.





Segons la descripció aportada per l'associació 'sosdesaparecidos', el pare de les nenes té 37 anys, mesura 1,85 metres d'alçada, és de complexió normal, té el cabell castany i els ulls marrons.





Pel que fa a les menors, l'Anna, una nena d'un any, és rossa d'ulls blaus amb els cabells ondulat, mesura uns 70 centímetres; mentre que Olivia, de sis anys, té el cabell castany, llarg i els ulls marrons. Mesura 1,10 metres i portava posat uns pantalons de xandall gris, suèter blau i tennis negres.





Des de l'associació demanen a totes aquelles persones que puguin aportar qualsevol informació s'adrecin a el telèfon 116000 de la Fundació d'Ajuda a Nens i Adolescents en Risc (ANAR), així com als telèfons 642.650.775 i 649.952.957 i a l'e-mail sosdesaparecidos@sosdesaparecidos.es. També es pot trucar al 062, 091 o 112.