Torna la Guerra eterna: alerten d'una nova escalada de violència entre Israel i Palestina

La recent sèrie d'esdeveniments que van portar a majors enfrontaments a Jerusalem i al llançament de coets des de Gaza és part del cicle que ha portat a conflictes en el passat, expliquen al diari israelià Jerusalem Post. La recent escalada a Jerusalem ha coincidit amb diversos vídeos publicats en TikTok durant el Ramadà de jueus ortodoxos sent atacats. Es van realitzar nombrosos arrestos, però això no va calmar les tensions. Una manifestació massiva d'extrema dreta dijous passat va escalfar encara més els ànims, desencadenant en el llançament de coets dissabte al matí des de la Franja de Gaza.





És important entendre que aquesta línia de temps d'esdeveniments és similar a com van créixer les tensions el 2014, explica el periodista Seth J. Frantzman, així com a altres cicles de violència que van portar a tensions a Gaza i Jerusalem, per exemple, la instal·lació de detectors de metalls temporals en 2017 a la Ciutat Vella de Jerusalem.





Funeral d'un nen a Gaza @ep





No obstant això, hi ha una diferència central: Els esdeveniments de juliol de 2017 i la guerra de 2014 van començar amb atacs terroristes. L'atac terrorista del 14 de juliol de 2017 per un home armat a la Muntanya del Temple i el segrest i assassinat del 12 de juny de 2014 tres adolescents israelians a Cisjordània.





En ambdós casos, Israel va respondre, recorden a Jerusalem Post. En l'incident de 2014, una marxa de la ultradreta va portar a l'assassinat de l'adolescent palestí Mohammed Abu Khdeir el 2 de juliol, el que va provocar enfrontaments i disturbis a Jerusalem. Els comentaris de Hamàs al·ludint a les "portes de l'infern" són una retòrica que sovint actua com a preludi d'un augment dels atacs. S'han escoltat comentaris semblants al 30 de juny de 2014 i novembre de 2012.





Al desembre de 2017, Hamas va afirmar que la decisió de l'administració de l'aleshores president Donald Trump de traslladar l'ambaixada a Jerusalem obriria les portes de l'infern. Els comentaris de 2012 es van produir després que Israel matés Ahmed al-Jabari, un alt comandant de Hamas. Aquests comentaris van provocar un augment de les tensions que finalment van culminar amb l'assassinat de 58 palestins a Gaza durant protestes violentes i disturbis al llarg de la frontera, quan Estats Units va traslladar la seva ambaixada al maig de 2018.





El cicle de violència de 2014 va culminar en una guerra a Gaza: Operació Marge Protector. També va donar lloc a disturbis generalitzats a Jerusalem que van danyar parts de la infraestructura de l'tren lleuger a Beit Hanina i a una marxa massiva a Kalandiya que va deixar 287 ferits i dos palestins morts.





"Llavors, on som avui?", Es pregunten a Jerusalem Post. Hamas i grups palestins a Gaza han promès solidaritat amb Jerusalem. Les desenes de coets disparats dissabte al matí, la major quantitat en mesos, són una escalada. El llançament de coets recorda quan es van disparar uns 2.600 coets contra Israel en dos anys, de 2018-2019.





Al novembre de 2019, Israel va llançar un atac aeri d'assassinat contra un líder de la Jihad Islàmica, el que va augmentar els atacs aeris, inclòs un atac a Síria que Rússia va revelar el 20 de novembre.





Les tensions actuals encara no estan en un cicle com aquest, amb repercussions internacionals. No obstant això, el Departament d'Estat dels Estats Units ha emès una declaració sobre els recents enfrontaments i la marxa d'extrema dreta a Jerusalem. L a preocupació dels Estats Units es produeix enmig de discussions sobre un acord amb l'Iran nou o renovat i el viatge planejat de funcionaris de seguretat israelians d'alt nivell a Washington.





La situació tampoc és com la "intifada de apunyalaments", una onada de violència de llops solitaris entre 2015 i 2016 que va provocar nombrosos atacs i l'assassinat de palestins armats amb ganivets. Això es deu al fet que els enfrontaments actuals encara no s'han vist tacats amb atacs terroristes de palestins. Però això no vol dir que el que està succeint no sigui greu, relaten en Jerusalem Post. El vincle de Jerusalem amb Gaza i les demandes de Hamàs d'involucrar no només en les tensions, sinó també en les eleccions palestines, són un precursor de més tensions.





Hamas i les faccions palestines volen que hi hagi eleccions palestines el mes que ve, amb votacions a l'est de Jerusalem. No es poden realitzar eleccions si els palestins a Jerusalem no poden votar, diuen les faccions. Això podria donar-los una excusa per escalfar la violència a Jerusalem.





"Encara no està clar quina trajectòria i forma prendrà aquesta violència", expliquen en Jersusalem Post. Val la pena considerar que els enfrontaments actuals també es produeixen després d'un any en què la pandèmia mundial va ajudar principalment a mantenir a la gent a casa i en silenci. Segons les regulacions de salut, no hi va haver grans marxes, esdeveniments religiosos o manifestacions d'extrema dreta que puguin generar més tensions.





No obstant això, aquest no és el cas ara a causa de la campanya de vacunació d'Israel. El factor determinant en l'actualitat és si les agendes a Ramallah, Gaza i Jerusalem poden escalfar o reduir les tensions. I Israel encara no té un nou govern de coalició, el que també dóna via lliure a les flames de l'extremisme i el caos.