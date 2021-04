El D'A Film Festival Barcelona retorna a les sales el millor cinema independent

El D’A Film Festival Barcelona, que compta amb el suport del Departament de Cultura a través de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), torna enguany a les sales de cinema per celebrar la seva onzena edició. Serà una edició híbrida, que entre el 29 d'abril i el 9 de maig combinarà la més gran presencialitat possible a les sales de cinema –seguint totes les mesures sanitàries establertes– amb una edició parallela en línia.







'Mía i Moi' (Toned Media), de Borja de la Vega, és una de les dues pellícules catalanes seleccionades a la secció competitiva Talents, dedicada a autors emergents (Gencat)





El D'A Film Festival Barcelona aposta des dels seus inicis per ser un festival urbà que porti a Barcelona el millor cinema que s'ha presentat als festivals internacionals, inèdit a les nostres pantalles. Per això, la seva programació inclou pel·lícules de directors i directores consolidats del cinema contemporani, però també dels autors més emergents, i també com les pel·lícules més innovadores del nou cinema independent i el més destacat del cinema alternatiu fet a Espanya. És aquest caràcter el que fa que el festival sigui considerat estratègic per part del Departament de Cultura, que a més de donar-hi suport hi col·labora en l’organització i en diverses activitats que s’emmarquen en les jornades professionals.





El D'A 2021 portarà a Barcelona 88 pel·lícules ─62 llargmetratges i 26 curts─ que es podran veure a la Filmoteca de Catalunya, al CCCB, a la sala Zumzeig i als cinemes Renoir Floridablanca. En parallel, simultàniament a l'edició presencial, el D'A 2021 es desenvoluparà a Filmin amb una selecció de 37 films, i també tindrà una extensió a Madrid ─als cinemes Renoir Plaza.





El D'A Film Festival Barcelona es va inaugurar el 29 d'abril amb un dels fenòmens de l'any del cinema francès, Adiós, idiotas d'Albert Dupontel, guanyadora de set premis César, inclosos el de millor pel·lícula i director. El festival es clausurarà amb Miss Marx, de la directora italiana Susanna Nicchiarelli, una revisió en clau punk del cinema d'època.





El focus del festival, que es podrà gaudir a la Filmoteca de Catalunya, està dedicat a Małgorzata Szumowska (Cracòvia, 1973), una de les directores més destacades del cinema polonès contemporani i una realitzadora de culte del cinema europeu, de qui s'estrenarà el seu darrer film Nunca volverá a nevar.





Més d’una vintena de produccions catalanes

Dues produccions catalanes han estat programades a la secció competitiva Talents, dedicada a autors emergents que hagin rodat un màxim de dos llargmetratges. Són els films Mía i Moi (Toned Media), un drama intimista dirigit per Borja de la Vega que tindrà la seva première mundial al D’A, i la coproducció Ricochet, de Rodrigo Fiallega (Érase una vez Films, Tangram Films), que després del seu per diversos festivals internacionals celebra la seva estrena a Catalunya al festival.





A més, el festival acollirà l’estrena mundial del darrer llargmetratge de Marc Ferrer, ¡Corten! (Filmin) a la secció Direccions, que reuneix els grans noms del cinema contemporani.

A la secció Un impulso colectivo, una mostra del nou cinema espanyol amb produccions allunyades dels estàndards de la indústria, amb una gran diversitat de noms, temàtiques, gèneres i estils, directors novells i veterans, hi participen 16 produccions catalanes.





Finalment, a la secció Especials han estat seleccionats els films catalans Armugan, de Jo Sol; La veduta luminosa, de Fabrizio Ferraro (Eddie Saeta, Boudu/Passepartout), estrenada a la darrera edició de la Berlinale i Un blues para Teheran, de Javier Tolentino.





Entre els títols programats també hi figuren 7 pel·lícules amb suport d'Europa Creativa MEDIA, el programa d’ajuts europeus que es gestionen des de l’oficina Europa Creativa Desk – Media Catalunya del Departament de Cultura, que té entre les seves funcions assessorar les empreses sobre ajuts i iniciatives europees que afavoreixin la seva internacionalització.





Activitats professionals amb la col·laboració de l’SDE, l’ Europa Creativa Desk – Media Catalunya i Catalan Films





Les activitats professionals del D’A Film Festival Barcelona 2021 es duran a terme del 3 al 7 de maig, sota el títol 'Across Borders. La circulació del cinema a Europa: programadors de festivals, distribució i promoció', i compten amb la col·laboració del Servei de Desenvolupament Empresarial (SDE) de l’ICEC i de l’oficina Europa Creativa Desk – Media Catalunya. A més, Catalan Films hi programa dues accions de promoció internacional de l’audiovisual català.

L’assistència a totes les activitats programades és gratuïta. Per motius d’aforament, només s'hi podrà assistir prèvia inscripció.





Les activitats professionals del D’A 2021 inclouen un complert programa de taules rodones i diàlegs a l’entorn del paper dels programadors de festivals, dels agents de vendes internacionals, de la promoció, de la feina dels distribuïdors i de periodistes especialitzats en cinema, i tenen per objectiu posar el focus en la millora, la diversificació de la circulació i l'exhibició del cinema creat a Europa.





També Catalan Films, la marca d’internacionalització del cinema català de la Generalitat, col·labora com cada any amb el D’A organitzant dues activitats en el marc les accions d’indústria del certamen. Per una banda, ha programat un diàleg amb Constanza Arena, directora de Cinema Chile, l’agència homòloga xilena, sobre la circulació i la promoció cinematogràfica. A més, Catalan Films organitza una sessió de projecció dels curtmetratges seleccionats en els programes Shortcat 2020 i 2021 per afavorir la seva internacionalització.