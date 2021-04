El cicle Gaudí arriba per primera vegada a Sitges per programar cinema català

El Casino Prado i el Cineclub Sitges, amb el suport de l’Ajuntament de Sitges, han signat un conveni aquest mes d’abril amb l’Acadèmia del Cinema Català per projectar primera vegada el cicle Gaudí, el circuit estable de cinema català durant deu mesos l’any. Les projeccions es faran un cop cada mes (a excepció del juliol i agost) al Cinema Prado a les 19.30 h i inclouran pellícules com ‘La Vampira de Barcelona’ (20 maig), ‘My Mexican Bretzel’ (17 juny) i ‘La dona illegal’ (16 setembre). Totes les comptaran amb les mesures de seguretat anticovid.





@Ajuntament de Sitges





El regidor de Cultura, Xavier Salmerón, remarca que a través d’aquest cicle “les sitgetanes i sitgetans tenim l’oportunitat de gaudir del millor cinema fet i produït a Catalunya i, així, contribuir en el nostre suport a la industria de casa nostra”.





La presidenta del Casino Prado, Carme Artigas, posa de manifest que “en uns temps en què masses sales de cinema tanquen, al Prado fem una aposta ferma per defensar les projeccions en la gran pantalla. De la mà del Cineclub fem una programació molt diversa, en català, castellà, versió original, òperes, ballets i cinema d'autor. Aquest conveni referma el nostre compromís de continuar programant bon cinema”.





La programació del cicle Gaudí a Sitges arrencarà el proper 20 de maig a les 19.30 h al Cinema Prado amb la projecció del thriller ‘La Vampira de Barcelona’, dirigit per Lluís Danés. Aquest film parla de l’abús de poder en una història ambientada a la Barcelona de principis del segle XX que desmunta el mite del personatge d’Enriqueta Martí, coneguda com “la vampira del Raval i a qui atribuïen desaparicions i assassinats macabres de nens. L’actriu Nora Navas, juntament amb els actors Roger Casamajó, Bruna Cusí, Sergi López, Mario Gas, Núria Prims i Francesc Orella encapçalen el repartiment de ‘La vampira de Barcelona’, una pellícula distingida amb cinc Premis Gaudí, inclòs el de Millor Pellícula, i el Gran Premi del Públic en l’última edició del Festival de Sitges.





El cicle continuarà el 17 de juny amb la pellícula ‘My Mexican Bretzel' de la directora catalana Nuria Giménez Lorang. Aquest treball experimental i de ficció, amb aspecte de documental biogràfic, està muntat a partir de filmacions casolanes dels anys 50 i 60, que va descobrir a casa dels seus avis, a Suïssa. La cinta ha obtingut reconeixements com el Premi Gaudí a Millor Documental, els guardons al Millor Guió i Millor Muntatge (compartit amb Cristóbal Fernández) i el premi del públic del D’A Film Festival, entre d’altres.





El 2 de setembre es reprendrà la programació amb la projecció de ‘La dona illegal’, un drama social amb tocs de thriller dirigit pel guionista, director i productor, Ramon Térmens sobre el fenomen migratori. La pellícula denuncia els Centres d’Internament per a Estrangers (CIE) i reflecteix el patiment humà. Un advocat d’immigració (Daniel Faraldo) veu com la seva vida fa un gir radical quan la seva nova clienta apareix morta en circumstàncies sospitoses i les autoritats declaren que s’ha suïcidat. Mentre intenta aclarir els fets, veurà com alhora haurà de lluitar contra un sistema corrupte. El repartiment del film, el completen Izak Férriz, Boris Ruiz i Àngels Bassas, entre d’altres.





La resta de la programació del Cicle Gaudí es donarà a conèixer en els propers mesos ja que al llarg de l’any es projecten en el marc d’aquesta iniciativa un total de 10 produccions catalanes.





Preu i venda d’entrades

El preu de l’entrada general per a les diferents sessions del Cicle Gaudí és de 4,5 euros, i de 3 euros en cas de tenir dret a descompte com els socis del Casino Prado, els titulars del Carnet Jove, els socis de la Federació d’Ateneus de Catalunya. També hi ha descompte d’un 2x1 si es presenta la targeta del Club Vanguardia.





Les entrades es poden adquirir a la taquilla del Cinema Prado i també per internet a https://cineclubsitges.com/ i www.casinoprado.cat.





Cicle Gaudí

El Cicle Gaudí constitueix una xarxa estable de sales a Catalunya que porta 10 pellícules catalanes l’any, una cada mes, a més d’una vuitantena de poblacions de tot el territori. Arriba allà on els ciutadans no tenen un accés fàcil a l’oferta en pantalla gran, ja sigui per manca de sala de cinema o bé per absència de programació catalana a les sales de cinema properes.





Amb poc més de 4 anys el Cicle Gaudí ha multiplicat per més de 6 la seva presència arreu del territori, passant de les 12 sales -amb què es va iniciar el 2016 a la província de Barcelona-, a les 84 que el conformen en l’actualitat a tot Catalunya. La voluntat que hi ha darrere aquest projecte és promoure el consum de cinema català a tot el territori, prestigiar la cinematografia feta al país i fomentar un hàbit de consum en el públic català, facilitant-li l’accés a les històries que més directament l’interpellen.





Aquest cicle és un projecte que impulsa l’Acadèmia del Cinema Català amb el suport de les Diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, la Generalitat de Catalunya i la Fundació Víctor Grífols i Lucas.





Programació i horaris del Cicle Gaudí a Sitges

20 Maig ̶ 19.30 h ‘La Vampira de Barcelona

17 Juny ̶ 19.30 h ‘My Mexican Bretzel’

2 setembre ̶ 19.30 h ‘La dona illegal’