Un de cada quatre espanyols ha hagut de canviar de feina per la pandèmia

Randstad, l'empresa de recursos humans número 1 a Espanya i al món, ha portat a terme un estudi sobre la situació dels professionals i les seves expectatives en aquesta situació de pandèmia, amb motiu de la celebració aquest dissabte del primer de maig, Dia internacional dels Treballadors. Per a això, ha analitzat les dades de l'última onada de l'estudi Randstad Workmonitor, elaborada a partir de més de 13.500 enquestes a professionals ocupats de 33 països.





Imatge d'arxiu (EP)





Randstad revela que el 24,9% dels espanyols s'ha vist obligat a canviar de feina, ja que l'empresa on treballava va haver de tancar o emprendre acomiadaments per l'impacte de la crisi del coronavirus. Es tracta d'una de les taxes més altes del món, 6,6 punts percentuals superior a la mitjana europea i 4,5 a la del conjunt dels països estudiats.











Percentatge de treballadors que han hagut de canviar de feina per la pandèmia (randstad)









A Espanya, els joves són els que més han hagut de canviar de feina per culpa de la crisi. En concret, ho van fer el 40,3% dels menors de 25 anys, mentre que en el segment d'entre els 25 i els 45 anys, aquesta taxa es va situar en el 31,3%. Per la seva banda, només el 12,2% dels majors de 45 anys es va haver d'enfrontar a aquesta situació.





Pel que fa a gènere es refereix, el 25,6% dels treballadors homes es va veure obligat a canviar de feina per la pandèmia, mentre que entre les seves companyes dones el percentatge és del 24,1%.

Segons Valentí Pot, director de Randstad Research, "que el nostre país hagi estat un en què més s'ha canviat de treball per culpa de la crisi s'explica perquè alguns dels nostres sectors més importants han estat especialment sensible a la situació generada per la pandèmia , com el turisme o l'hostaleria ".





La meitat dels espanyols espera que l'ocupació remunti aquest any

D'altra banda, el treballador espanyol és, pel que fa al seu futur laboral, lleugerament més optimista que els seus veïns europeus. Randstad destaca que el 54% dels professionals del nostre país confia que les oportunitats laborals millorin durant aquest any, una taxa superior a la mitjana europea (47,5%) però inferior a la del conjunt de països de l'estudi (54,3 %). Així, els espanyols són més optimistes pel que fa al mercat laboral que països del nostre entorn com França (37,3%), Itàlia (41,5%) o Portugal (47,4%), però menys que el Regne Unit (60,9%) o els Països Baixos (57,8%).





Pel que fa a edat, l'estudi de Randstad ha detectat notables diferències. Com més jove és el treballador, més optimista és amb el seu futur laboral. En concret, el 63,9% dels professionals espanyols menors de 25 anys confia en una millora de les condicions laborals durant aquest any, mentre que aquesta taxa és del 62,9% en el cas dels treballadors situats entre 25 i 45. per la seva banda, només el 38,1% dels majors de 45 anys confia que la situació millori.













Percentatge de treballadors espanyols per edat que espera que millori la situació laboral (Ranstad)









Aquestes diferències també es traslladen al gènere dels treballadors del nostre país. El 57,5% dels homes són optimistes pel que fa a l'ocupació, mentre que en el cas de les dones només opina així el 50,5%.











El 25% dels espanyols tenen por de perdre la feina quan acabin les ajudes

Al nostre país, està tenint un paper fonamental ajuts públics com els ERTE en la supervivència de les empreses, de manera que hi ha una incertesa generalitzada sobre el que pot passar quan acabin.







De fet, el 25,1% dels treballadors espanyols tenen por de perdre la feina quan acabin els ajuts públics, un percentatge superior a la mitjana global (22,7%), europea (20,7%) i a la percepció de països com Portugal (19,9%) o França (22,5%). Tot i que en altres països com el Regne Unit (28,8%) o Itàlia (26,8%) aquesta inquietud és fins i tot més gran.









Percentatge de treballadors que tenen por de perdre la feina pel final de les ajudes (Ranstad)







En el si del nostre país, són els més joves els que més temen la desocupació en deixar-se de lliurar ajudes a les empreses. Així opina el 40,3% dels menors de 25 anys, mentre que entre els situats entre 25 i 45 la taxa és del 32,8%. Més optimistes es mostren els majors de 45 anys, ja que només el 10,5% té por de perdre la seva feina.





Pel que fa al gènere, el 25,6% dels treballadors homes del nostre país baralla aquesta possibilitat, mentre que entre les professionals dones aquesta percepció se situa en el 24,6%.