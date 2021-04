CaixaBank ha estat escollit millor banc a Espanya ia Europa Occidental 2021 per Global Finance

CaixaBank ha estat reconegut com a 'Millor Banc a Espanya' el 2021 per setè any consecutiu i 'Millor Banc a Europa Occidental' el 2021 per tercera vegada en els 'Best Bank Awards' que atorga cada any la revista nord-americana Global Finance.





Edifici corporatiu de Caixabank (EP)





Segons ha assenyalat l'entitat a través d'un comunicat aquest divendres, el jurat ha valorat la solidesa financera, el suport a l'economia en un entorn marcat per la Covid-19 i el "lideratge en el procés de consolidació bancària" al continent amb l'acord de fusió amb Bankia.





Aquest reconeixement se suma a altres atorgats en els últims mesos per part de la revista al banc pel seu suport a l'economia i a les empreses com el de 'Excel·lència en Lideratge a Europa Occidental 2020' i 'Estratègia d'èxit com a proveïdor de liquiditat durant la pandèmia a Europa Occidental 2021 '.





Els editors de la revista han destacat a CaixaBank entre bancs de 150 països després de dur a terme consultes entre "analistes, consultors i executius" del sector bancari a tot el món.





RESPOSTA A LA CRISI

Durant la crisi, CaixaBank va reforçar el seu compromís amb els clients i la societat amb l'activació d'un paquet de mesures amb l'objectiu de "atenuar els efectes econòmics i socials" de la Covid-19 i donar resposta als col·lectius més afectats.





A més, va mantenir un "elevat" ritme comercial i d'activitat recurrent, amb una millora generalitzada de les quotes de mercat i un creixement de la vinculació de clients, aconseguint un 67,6% de clients digitals.





En resposta a la crisi, ha aprovat prop de 400.000 sol·licituds de moratòria dels seus clients a Espanya i ha anticipat prestacions d'atur i de suspensió temporal d'ocupació a 3,6 milions de persones.





També ha condonat el lloguer d'habitatges de la seva propietat a 4.800 famílies i ha aprovat finançament al sector empresarial per valor de 83.700 milions d'euros, als quals se sumen els més de 184.000 préstecs de les línies ICO, per 12.640 milions d'euros.





Com a resultat de la fusió amb Bankia, CaixaBank té actualment 20 milions de clients, 623.800 milions d'euros en actius totals i una capitalització borsària superior als 20.000 milions d'euros.