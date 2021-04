La biblioteca Carles Morató de Solsona fomenta la recollida d’aparells elèctrics i electrònics amb quatre activitats

Amb l’objectiu d’intensificar la participació de la ciutadania en la reducció de residus i que es conscienciï sobre la recollida selectiva i el reciclatge d’aparells elèctrics i electrònics, la Carles Morató de Solsona és una de les 68 biblioteques del país que s’afegeixen a la campanya “Canvia el xip. Recicla’ls”. Entre el 13 de maig i el 6 de juny convida infants, joves i adults a una sessió de contacontes, un taller de reparació d’aparells, un videofòrum i una exposició. A les tres primeres propostes, cal inscriure-s’hi per les limitacions de capacitat.









La primera iniciativa serà l’activitat de contacontes, el 13 de maig a dos quarts de sis de la tarda, adreçada a infants de 4 a 10 anys (amb una persona adulta d’acompanyant). Mitjançant màgia, un conte i un taller, els petits descobriran la importància de reciclar i cuidar el planeta.

Per al públic a partir de 16 anys, el 17 de maig a les cinc de la tarda es durà a terme un taller de dues hores per aprendre a cuidar els aparells elèctrics i electrònics i a fer-ne reparacions senzilles. S’hi ensenyarà a detectar alguns dels problemes més comuns per allargar-ne la vida útil i prevenir residus. Es recomana als participants que portin un petit electrodomèstic per reparar.





La tragèdia electrònica és el documental que es projectarà el 31 de maig a les quatre de la tarda també per a persones a partir de 16 anys, i en el qual se centrarà un videofòrum. Cosima Dannoritzer, directora del multipremiat documental Comprar, llençar, comprar, denuncia en aquesta cinta que prop del 75% de la brossa electrònica s’acaba enviant illegalment al Tercer Món.

Finalment, entre el 2 i el 6 de juny el saló de les Homilies d’Organyà acollirà una exposició itinerant sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics. Es podrà visitar en l’horari d’obertura de la biblioteca i, durant el cap de setmana, coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, també de cinc a vuit. En aquest cas, també hi col·labora la regidoria de Medi Ambient.





45.000 tones de brossa electrònica

La campanya “Canvia el xip. Recicla’ls” és impulsada pels departaments de Territori i Sostenibilitat i de Cultura de la Generalitat per al compliment dels objectius de desenvolupament sostenible del Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya. Segons les dades de l’Agència de Residus de Catalunya, el 2019 es van recollir prop de 45.000 tones de brossa electrònica provinent de les aportacions ciutadanes, una xifra en creixement. Aquests residus recollits selectivament són tractats per gestors autoritzats, que els preparen per a la reutilització, o bé els tracten per recuperar-ne els materials que els componen.





Les inscripcions a cadascuna de les tres primeres propostes es poden fer presencialment a la Biblioteca Carles Morató, trucant al telèfon 973483839, o enviant un correu electrònic a biblioteca.solsona@ajsolsona.cat. Hi ha temps fins al dia abans de l’activitat o fins que se n’exhaureixin les places.





Activitats: Campanya “Canvia el xip, recicla’ls”

Dies i hores: contacontes, 13 de maig a les 17.30 h; taller de reparació d’aparells elèctrics i electrònics, 17 de maig a les 17 h; videofòrum, 31 de maig a les 16 h; exposició, del 2 al 6 de juny

Lloc: saló de les Homilies d’Organyà de la Biblioteca Carles Morató

Inscripcions: Biblioteca Carles Morató / 973483839 / biblioteca.solsona@ajsolsona.cat