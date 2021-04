VÍDEO: Un grup de persones queda atrapat a la muntanya russa més alta del Regne Unit

The Big One, la muntanya russa més alta del Regne Unit, situada a Blackpool Pleasure Beach, va deixar de funcionar de forma sobtada el passat diumenge 25 d'abril deixant atrapades a un grup de persones a 213 peus -uns 65 metres- d'alçada.













L'incident va ocórrer quan un dels vagons de tren, que es trobava a prop del cim de la muntanya russa quan va deixar de funcionar, deixant als seus passatgers atrapats.





A les imatges es pot veure també com tant això com la resta de passatgers van haver de baixar els més de 60 metres per unes escales vermelles.