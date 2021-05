La història darrere del Dia Internacional dels Treballadors

La majoria de treballadors saben que l'1 de maig és festiu i se celebra el Dia del Treball, el que potser no és tan conegut és la sagnant història que s'amaga darrere d'aquesta data i la lluita de les persones gràcies a les quals es gaudeix d'un dia lliure.





Dia de l'Treball (EP)





Per saber els orígens del Dia del Treballador cal remuntar a l'any 1886, als Estats Units. En aquell temps, els treballadors havien iniciat una lluita per aconseguir una jornada laboral de 8 hores. La filosofia era: 8 hores per treballar, 8 per dormir i 8 per a la casa.





Fins llavors, l'única limitació que hi havia en alguns Estats era la prohibició de no fer treballar a una persona més de 18 hores seguides sense causa justificada. La multa per fer-ho era de 25 dòlars.





En aquest context, el sindicat amb més força en el moment va decidir que a partir de l'1 de maig de 1886 la jornada laboral màxima seria de 8 hores i va amenaçar a la patronal amb una gran vaga si no accedien a la seva petició.





Molts treballadors van aconseguir el seu objectiu amb l'amenaça de la vaga. Els que no ho van aconseguir van iniciar la vaga l'1 de maig. A Chicago, els enfrontaments entre els treballadors i la policia van ser particularment sagnants i van durar quatre dies.





Després de tres dies de vaga, el 4 de maig es va convocar una concentració a la plaça de Haymarket. Per a aquest moment, la tensió entre la policia i els treballadors havia arribat a un punt àlgid, després dels violents xocs dels dies anteriors.





Aquest dia, un artefacte explosiu va esclatar a la plaça de Haymarket, matant a un policia. Les autoritats van responsabilitzar del crim als treballadors i més de 30 persones van ser detingudes per les seves idees radicals. Inicialment set van ser condemnats a mort (els que es veuen a la imatge), tot i que finalment tres d'ells van ser condemnats a presó i cinc a la forca. Tres d'ells eren periodistes, un tipògraf i un altre fuster.





En honor a la lluita per la jornada de 8 hores i en record d'aquestes cinc persones, coneguts com 'els màrtirs de Chicago', el 1889 es va declarar l'1 de maig el Dia del Treballador per acord de Congrés Obrer Socialista de la Segona Internacional .





¿ES CELEBRA A TOTHOM?

No. A Estats Units i al Canadà se celebra el Dia del Treball el primer dilluns de setembre. Es va decidir així per desvincular aquesta data del moviment obrer per por que el socialisme arrelés a Estats Units. Posteriorment, Canadà i altres països van prendre la mateixa mesura.