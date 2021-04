Brussel·les acusa Apple d'abús de posició en la distribució de música en streaming des de l'App Store

La Comissió Europea ha acusat aquest divendres a la companyia nord-americana Apple d'actuar com a "guardià" de l'accés a les aplicacions i abusar d'una posició dominant en el mercat de la distribució de música en 'streaming' a través de la seva botiga en línia, App Store , una pràctica que distorsiona la lliure competència i viola les regles de la UE.





"La nostra conclusió preliminar és que Apple infringeix la normativa comunitària en matèria de competència. AppMusic competeix amb altres serveis de 'streaming' de música però Apple cobra comissions elevades als seus competidors a la seva botiga en línia i els impedeix informar d'altres alternatives de subscripció", ha indicat la vicepresidenta de la Comissió Europea responsable de Competència, Margrethe Vestager.





App Store @ep





En un breu missatge a través de Twitter per anunciar l'enviament de el plec de càrrecs a la companyia nord-americana, Vestager ha subratllat que són els consumidors els que "surten perdent" per aquestes pràctiques irregulars. Brussel·les va decidir iniciar aquest cas després de les denúncies de competència deslleial rebudes per Spotify.





Brussel·les va iniciar una investigació en profunditat al juny de l'any passat al sospitar que la multinacional imposa l'ús obligatori del seu propi sistema de compres i restringeix la capacitat dels desenvolupadors d'aplicacions per informar els usuaris d'iPhone i iPad sobre possibilitats més barates dels seus continguts en altres plataforma.





En particular, Brussel·les s'ocupa de dues de les clàusules que Apple imposa en els seus acords amb els desenvolupadors d'aplicacions per a la transmissió de música en línia, com Spotify, inclosa una taxa del 30% sobre totes les subscripcions contractades a través del sistema de compra de l'aplicació (IAP) que imposen els de Cupertino.





L'Executiu comunitari ha constatat en la seva investigació que la majoria de proveïdors repercutia aquesta comissió en la tarifa aplicada als usuaris finals, el que augmentava els preus respecte als serveis propis d'Apple.





També preocupa els serveis de la comissió que Apple limités la capacitat dels desenvolupadors d'aquestes aplicacions d'informar els usuaris d'altres opcions de compra més barates fora de l'App Store, ja que encara que Apple permet als seus usuaris contractar subscripcions per una altra via també impedeix que siguin informats d'això.