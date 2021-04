El Govern podria reduir el toc de queda a partir del 9 de maig

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha explicat que el toc de queda, com totes les mesures, depèn de l'evolució dels índexs epidemiològics, i ha expressat que estan estudiant es mantenir-lo o reduir-lo a partir del 9 de maig - -dia en què previsiblement s'acaba l'estat de alarma--.





Miquel Sàmper (EP)





Ho ha dit en una roda de premsa juntament amb la consellera de Salut, Alba Vergés; el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, el comissari dels Mossos d'Esquadra, Joan Carles Molinero, i la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé.





Ha explicat que des de la Generalitat s'estan dotant de "els instruments necessaris jurídics per poder fer ús si és necessari", i que tenen l'esperança que comenci a baixar la tendència als hospitals i a les Unitats de Cures Intensives (UCI).





"Des de l'administració hem de tenir elements per poder protegir a la ciutadania. Aquest dimarts el decret llei anirà a l'Executiu i potser demanarem un altre instrument si fos necessari, tot i que la intenció és no utilitzar-lo", ha afegit.





El conseller ha demanat "no fer una relació directa entre les 23 hores del pròxim tancament de la restauració i el confinament nocturn, perquè es podria seguir amb el confinament nocturn a les 22 hores i que els restaurants tancaran a les 23 hores perquè han servit sopars fins a les 21.30 o les 22 ".





Sàmper ha explicat que la voluntat de la Generalitat és "poder avançar amb la reobertura i la desescalada, i explicar-ho amb temps perquè els sectors afectats puguin afrontar-lo", però ha recordat la necessitat de seguir vivint amb les mesures de distància, mans, mascareta i ventilació.





VERGÉS

Per la seva banda, Vergés ha demanat "dies per pensar" en el confinament perimetral i el toc de queda fins al 9 de maig, i ha assegurat que estan treballant per tenir elements normatius per ajudar al Govern a prendre les decisions.





"Hem de seguir amb la prevenció i disminució de riscos: la transmissió va de persona en persona. Protegir-nos a nosaltres i als la resta de persones continua estant vigent fins que puguem dir que hem acabat amb aquesta pandèmia", ha advertit.