El Servei Català de Trànsit preveu una sortida de 415.000 vehicles aquest cap de setmana

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha explicat que el Servei Català de Trànsit (SCT) preveu una sortida de 415.000 vehicles des d'aquest divendres fins a les 15.00 hores d'aquest dissabte a causa de la finalitat del confinament comarcal.





Ronda de Litoral, a Barcelona @ep





Ho ha dit en una roda de premsa juntament amb la consellera de Salut, Alba Vergés; el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon; el comissari dels Mossos d'Esquadra Joan Carles Molinero, i la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé.





Ha expressat que aquesta previsió es pot veure afectada per les intenses pluges del cap de setmana, però ha remarcat "la necessitat de no abaixar la guàrdia durant la conducció", i ha destacat que dels 27 morts a les carreteres catalanes aquest any, 17 són de col·lectius vulnerables --11 d'ells, motoristes--.





SERVEI DE CITA PRÈVIA A COMISSARIES





El 7 de gener es va iniciar un servei de cita prèvia a les comissaries per presentar denúncies, i Sàmper ha explicat que durant aquests mesos s'ha reduït un 25% el temps d'espera a les comissaries.





Molinero ha assegurat que els objectius de la creació del servei de cita prèvia eren evitar i minimitzar la concentració de persones en els centres policials i el temps d'espera, i ha fet "una valoració molt positiva".





Des del mes de gener ha exposat que s'han realitzat 38.528 cites prèvies --un 32% del total de visites a les oficines de denuncies--, i que s'ha reduït el temps d'espera en quatre minuts de mitjana.





Les tipologies de les denúncies han estat un 30% per estafes, un 22% per furts, un 14% per pèrdues de documentació i un 12% per danys, i el 80% de les cites prèvies s'han realitzat en les regions metropolitanes nord i sud de Barcelona i a la capital catalana, amb 25.000 denúncies.