Ábalos diu que la llibertat que defensa Ayuso ja lexistía amb Franco

El ministre de Transports i número tres del PSOE, José Luis Ábalos, ha assegurat avui, durant un míting a Navalcarnero, que la "llibertat" que defensa la presidenta és per anar als bars i aquesta ja l'havia amb Franco i considera que en la regió hi ha un règim, el més semblant a una dictadura. A més, veu "nacionalista" la proposta de la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, de viure a la madrilenya, i ha ironitzat assegurant que no sap si això de no trobar-se als exnòvios depèn de la quantitat d'habitants o de la "quantitat d'ex "nuvis.





José Luis Ábalos @ep





Ábalos ha intervingut després dels alcaldes de Navalcarnero i Cenicientos i de la candidata de la llista del PSOE a la Comunitat, Mónica Carazo, i ha precedit a la intervenció d'Ángel Gabilondo.





El ministre s'ha emprat a fons contra la presidenta regional, tant per les seves afirmacions de "viure a la madrilenya" com per la campanya del PP basada en la paraula "llibertat". Ha arribat fins i tot a afirmar que Madrid viu en un "règim" perquè després de 26 anys governant hi ha gent de 40 anys que només recorda el PP a l'Executiu regional.





DIU QUE MADRID ÉS EL MÉS SEMBLANT A UNA DICTADURA





Segons ell, en la Comunitat de Madrid hi ha una crisi de reputació que dura 26 anys i Ayuso ha convocat eleccions per la seva incapacitat per parlar, dialogar i pactar amb l'altre. Per això s'ha preguntat "on està l'aposta democràtica" i de llibertat que diu la presidenta si, ha afegit, "això és el més semblant a una dictadura".





El ministre considera que la presidenta de Madrid ha convocat tots els madrilenys a que li "arreglin el piset" per governar sola perquè té aquí uns "trastos", en referència a Ciutadans.





També ha tractat de desmuntar el lema de la campanya del PP, la paraula "llibertat", assegurant que "fa mal" escoltar-ho de boca dels que "van impedir la llibertat efectiva".





En aquest sentit, ha assegurat que els que han agafat aquesta bandera són alguns defensors del contagi i tracten de criminal a què estan lluitant per la humanitat. Així, rebutja que parlin de llibertat que diuen: "per a què hem de patir el 99 per cent per a que se salvi l'1 per cent".





El líder socialista adverteix que ell coneix quina és aquesta classe de llibertat, la dels que "tenen tot el poder i no volen cap límit per a exercir-lo, la llibertat per humiliar, ofendre, concentrar el poder, explotar, per faltar, reservar-se el privilegi ".





I ha prosseguit assegurant que si la llibertat consisteixen en poder anar a al bar que et dóna la gana, comprar on et dóna la gana o arribar a l'hora que et dóna la gana, es podria afirmar que "amb el franquisme havia molta llibertat". "Tot això era possible amb la dictadura", ha deixat anar per puntualitzar que "això no és llibertat".





Segons Ábalos, la dreta no ha lluitat mai per la llibertat i ha afirmat que ara li donen igual, navalles o maons, per que li van a intimidar.





Pel que fa a l'afirmació d'Ayuso que hi ha una manera de viure "a la madrilenya" ha assegurat que escoltar això li "aterreix" perquè vol sentir-se part de la capital. Però assegura que si es va a trobar un moviment "nacionalista" o "pseudanacionalista perquè aquí tot és impostat", no es va a sentir molt integrat a la capital del seu Estat.





"Això de viure a la madrilenya ha de ser un guisat amb les aportacions dels pobles, sinó, aquest privilegi no es pot tenir. O s'és capital o no s'és. S'integra o s'expulsa, però cal integrar, acollir, fer una aposta cosmopolita, diversa ", ha afirmat, assegurant que aquest és el paper d'una capital en què tots es volen veure reflectits.





Dit això, Ábalos ha criticat l'afirmació que va realitzar Díaz Ayuso posant com a exemple que viure "a la madrilenya" és també no trobar-te amb els teus ex nuvis.





El ministre ha ironitzat assegurant que a Navalcarnero, on estava donant el míting, el tenen "una mica més complicat": "després no viviu a la madrilenya i el que és pitjor, teniu un dèficit de llibertat".





I ha afegit que és un "dèficit de llibertat que passa a tot Espanya, segurament excepte Madrid o Barcelona" i tampoc sabeu si a la seva ciutat, València, tenen "llibertat" perquè no sap "a partir de quin nombre de persones es és lliure o no ". "Això de no trobar-se a l'ex ... no sé si té a veure amb la quantitat d'habitants o la quantitat d'ex", ha afirmat entre rialles i aplaudiments dels assistents al míting al Teatro Municipal Centro.





GROUCHO MARX ES QUEDARIA PETIT EL COSTAT DE LA PRODUCCIÓ D'AYUSO





I davant l'èxit de la seva afirmació ha afegit que "al final lrd probabilitats tenen a veure amb una quantitat o una altra". No obstant, ha admès que per aquestes paraules el criticaran: "tindré dos o tres dies d'insults de gent pacífica que aposta per la convivència".





El número tres del PSOE també ha intentat desacreditar la presidenta madrilenya assegurant que tot el que escolta d'ella, quan no hi ha els seus assessors, és un "despropòsit".





Ha posat com a exemple l'afirmació que espera molts vots de l'esquerra i que veu a famílies senceres votant, nens, joves i mascotes. Una afirmació que ha intentat ridiculitzar. El mateix que la de Santiago Abascal, demanant als que han votat ja per correu que vagin a les urnes.





Segons Ábalos Ayuso diu tantes "insensateses diàries" i té tantes "ocurrències esbojarrades" que Groucho Marx es quedaria "absolutament nan" comparat amb la seva capacitat productiva perquè "cada dia diu alguna barbaritat".





En la seva opinió, l'aparell de propaganda que té la dreta "asfíxia tant" que es pregunta "quins interessos tan forts ha d'haver per aconseguir tant suport": "Què és el que es juguen, quant es juguen".





LA DRETA, ELS ÚNICS AMB EXPEDIENT SANCIONADOR DE LA JEC





També ha respost a les acusacions de la dreta que el PSOE utilitza el poder de l'administració per fer campanya i ha recordat que la Junta Electoral ha resolt els "abusos de la comunitat de Madrid utilitzant la institució per fer campanya".





En aquest sentit, ha afirmat que "són els únics que han tingut aquesta obertura d'expedient sancionador". Així que, ha instat que la dreta "no vingui amb milongues".





Segons Ábalos, la candidata del PP ha nascut i viscut en una "bombolla" i pensa que la seva bombolla és "el món sencer", arribant a pensar que tots viuen com ella. I ha afirmat que com que no té reconeixement dels altres, cal esperar aquesta forma "tan grollera i insolent" de desqualificar l'altre i de sentir-se per sobre i "al costat bo".





DÓNA PER FET QUE AYUSO SEGUIRÀ GOVERNANT AMB ELS MATEIXOS





José Luis Ábalos ha aprofundit en les seves crítiques per la convocatòria electoral, assegurant que no tenia sentit convocar per llevar-se de damunt a Ciutadans, una organització que "s'anava a liquidar sola".





"Què fem aquí ?, s'ha preguntat, per posteriorment afirmar que la que es presenta per presidenta ja ho era i" amb els que governava seguirà governant "perquè considera que, independentment de qui dirigeixi les conselleries de la Comunitat," l'empremta la marca la ultradreta "amb la qual el PP manté una relació" d'amor impúdica ".





En la seva opinió, el PP a Madrid no té el pudor que en altres parts d'Espanya i per evitar l'estigma que temen en altres països d'Europa, ha decidit anar "de manera descarada": "No m'acusi més de franquista, sí que ho sóc i què ", ha etzibat el ministre.





Per Ábalos, a la Comunitat de Madrid no hi ha ni gestió, ni elements que facilitin la convivència, sinó que hi ha una amenaça important a la democràcia. Per això, ha assegurat que al PSOE li toca defensar la democràcia, la convivència, el sentit comú i la moderació. "Tantes coses que aquest país necessita que aquesta fart de la crispació", ha reblat.