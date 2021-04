Els especialistes troben ADN i empremtes dactilars en les tres primeres cartes a Marlaska, Iglesias i Gámez

Els especialistes de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat han trobat restes d'ADN i empremtes dactilars en les tres primeres cartes amb amenaces enviades a el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, l'exvicepresident i líder de Unides Podem, Pablo Iglesias, i la directora general de la Guàrdia Civil, Maria Gámez.





L'anunci l'ha fet el secretari d'Estat de Seguretat, Rafael Pérez, en una entrevista al Canal 24 Hores de RTVE. El número dos de Grande-Marlaska ha demanat deixar treballar els especialistes de criminalística per trobar l'autor o els autors de les cartes amb bales al seu interior del calibre 7,62 mm i les amenaces remeses a diferents càrrecs públics.





Ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska @ep





"El que sí podria avançar-lo en aquest moment seria que s'han trobat restes tant d'ADN com d'unes empremtes dactilars", ha assenyalat respecte a les primeres cartes, sense detallar si aquestes evidències són les mateixes en tots els sobres.





En aquest sentit, ha sol·licitat que "ara toca deixar treballar a criminalística per veure si aquestes petjades i restes d'ADN poden llançar algun tipus de resultat".





Prèviament, havia parlat que les primeres cartes remeses al Ministeri de l'Interior --la de Grande-Marlaska i Iglesias-- i a la Direcció General de la Guàrdia Civil --en el cas de Gámez-- eren "manuscrites però havent utilitzat una regla buida ".





Pel que fa a les bales, Pérez ha indicat que s'ha detectat a l'empresa que les fabricava a Espanya i el temps de fabricació. "Sembla que es correspon amb els anys 80", ha assenyalat, confirmant que és munició que ja està en desús. Quant als sobres, la investigació ha permès determinar que la "empresa fabricant, en principi, no seria una espanyola, però sí la distribuïdora a Espanya".





POSSIBLE EFECTE CONTAGI





Les primeres cartes a Grande-Marlaska, Iglesias i Gámez es van conèixer el passat 22 d'abril, enmig de la campanya electoral de la Comunitat de Madrid. Després s'han conegut altres enviaments, de nou al líder d'Unides Podem i candidat a aquests comicis i, a més, la presidenta madrilenya i candidata a la reelecció, Isabel Díaz Ayuso, en aquest cas interceptada per Correus a Sant Cugat (Barcelona).





A l'ésser preguntat per un possible efecte contagi, Rafael Pérez ha assenyalat que la seva opinió com a secretari d'Estat de Seguretat és que des del Ministeri i les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat "tenen obligació d'investigar i perseguir qualsevol tipus de delicte, sobretot aquells que podem considerar que tenen una certa gravetat i entitat ".





Això és així per poder "neutralitzar qualsevol tipus d'amenaça que es pugui produir contra un càrrec públic o qualsevol ciutadà". "Hem de protegir la totalitat de ciutadania i neutralitzar aquells que vulguin amenaçar als altres, i garantir que ens podem desenvolupar lliures en aquesta democràcia que ens hem donat".





DENÚNCIA D'IGLESIAS PEL XAT POLICIAL





El número dos del Ministeri de l'Interior també s'ha referit a una denúncia d'aquest mateix divendres de Pablo Iglesias per un presumpte xat de policies que abocaven insults i amenaces contra ell en un grup de la xarxa social Facebook.





"Sembla", ha respost, "que la denúncia s'ha interposat a la comissaria de Congrés dels Diputats i el fet que s'hagi acudit, precisament, a la comissaria de Congrés dels Diputats demostra ja confiança el propi denunciant a la Policia Nacional i Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, confiança i suport que tenen també des de la Secretaria d'Estat de Seguretat ".





En aquest sentit, ha repetit un missatge habitual de el ministre Fernando Grande-Marlaska: "Els nostres policies nacionals i guàrdies civils quan es vesteixen d'uniforme es vesteixen amb l'uniforme dels valors constitucionals i actuant sempre amb la major de les neutralitats".