Ayuso guanyarà Madrid "com Trump", afirmen a Al Jazeera

La prestigiosa agència de notícies internacional Al Jazeera ha publicat un article on vaticina que Isabel Díaz Ayuso es proclamarà vencedora de les eleccions autonòmiques dimarts que ve a Espanya i la defineixen com "l'estrella de més ràpid ascens de la dreta política de país".





Segons relaten en la notícia , Ayuso "té un estil de parlar dur en públic que sembla prosperar en la controvèrsia", recordant el tuit que va llançar a el principi de la campanya "Comunisme o Llibertat".





La agència cde notícies descriu les afirmacions d'Ayuso com "extravagants", recordant frases com que els embussos a les tres del matí a Madrid formen part de la ciutat o banalitzant la contaminació a la capital: "Ningú ha mort per ella", va dir Ayuso.





Isabel Díaz Ayuso @ep





COM TRUMP





"Una gran victòria per al PP podria ser molt important a nivell estatal, sobretot psicològicament", explica a Al Jazeera Oriol Bartomeus, catedràtic de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona. "Impulsaria la idea que arriba l'hora de el PP".





"La compararia amb Donald Trump", afirma Bartomeus, "no tant per la seva personalitat, sinó per les seves estratègies i per la manera com els seus rivals inicialment la van subestimar seriosament, tal com ho van fer abans els demòcrates amb Trump. Va tenir èxit", assenyala .







"Després, com Trump, quan els seus oponents van descobrir que ella no era una operadora tan maldestre com pensaven, ja era massa tard", sentencia el catedràtic.