Un dels homes que increpava Iglesias al seu xalet insulta Rocío Carrasco a l'entrar als tribunals

Rocío Carrasco, la filla de Rocío Jurado, ha estat escridassada quan ha arribat al Jutjat Número 3 d'Alcobendas, on l'han citat per declarar per presumptes impagaments sobre la pensió del seu fill després de ser denunciada per Antonio David Flores.













Carrasco ha estat rebuda per diverses persones que llançaven proclames com proclames com "Stop feminazis".





Segons informa El Plural, entre les persones que han acudit a linxar a la filla de "La més gran" es troba Francisco Zugasti, president de Projusticia i condemnat a set mesos de presó per agredir un guàrdia civil davant de la casa de Pablo Iglesias , a Galapagar.





Zugasti va intentar evitar la condemna assegurant que en el moment de l'agressió estava menjant un tortell de Reis i tocant el espanta-sogres "per celebrar el cap d'any".