La Gleva: trobada (teatral) amb Albert Speer

30 d'abril de 1945: Hitler se suïcida al búnquer de Berlín. Aquest mateix dia, 76 anys després, ens reuneix Ramon Simó al Teatre la Gleva per explicar que, al llarg de tot el mes de maig de 2021 i en el local situat al carrer d'aquest mateix nom, es representarà "Speer" , l'obra que Esther Vilar va escriure sobre el famós arquitecte i confident de Hitler, creador del projecte de la nova "Germania" i ministre d'Armament del Reich durant la segona guerra mundial. Un text que va estrenar, va dirigir i va interpretar Karl Maria Brandauer el 1988 en el mateix despatx que havia ocupat Speer a Berlín.









"No és -diu Simó- un documental, sinó una història de ficció en la qual Vilar va imaginar a aquest personatge situant-lo en l'antiga República Democràtica Alemanya i conversant amb un dirigent comunista del règim que li descobreix una sorpresa: la maqueta de la gran sala de la vila i algunes altres restes dels seus projectes que s'haurien salvat dels bombardejos. En el desenvolupament d'aquesta trobada s'observa que ni Speer havia renunciat al seu passat nazi, ni Bauer, el funcionari germànic oriental, a la seva ideologia comunista, però que tots dos revelen el desencant que els produeix l'enfonsament dels dos sistemes polítics en els quals van creure i als que van servir ". "Vilar -afegeix el director- subratlla que per Speer el fonamental era l'ètica dels resultats, no l'ètica del que es pot i s'ha de fer i, per tant, en aquest diàleg teatral batega un discurs sobre les relacions que hi ha entre ètica i política ".







Pep Munné encarnarà la figura de l'arquitecte de Hitler. "És curiós perquè fa molts anys i mentre Esther Vilar va viure a Barcelona, va voler estrenar aquesta obra a la nostra ciutat i em va proposar intervenir-hi, tot i que llavors fent de Bauer". Ara, aquest altre personatge l'interpretarà Xavier Ripoll. Li preguntem a Munné si és difícil convertir-se en aquell home que va ser capaç d'interpretar els deliris de grandesa del Führer i la seva obsessió per construir la ciutat més important d'Europa. "Entenc que suposa una dificultat anàloga a la de« ficar-te »en qualsevol altre personatge històric, cosa que he fet més d'una vegada i que m'ha ensenyat que cal executar aquest treball sense arribar a obsessionar perquè en realitat el que estàs fent no és més que teatre ". I diu que el prototip de l'arquitecte no va ser un cas únic, ja que seria capaç de identificar-lo en, al menys, tres personatges actuals que no va voler revelar.





"Speer", del desenvolupament del vam poder contemplar en la seva presentació d'una escena, guarda alguna sorpresa per al públic que ni Simó, ni els actors ens van voler desvetllar. Va quedar, això sí, la fascinació que sens dubte produeix un individu que, condemnat a Nuremberg, va sortir al cap de la presó com un veritable heroi. "No se li pot discutir la seva extraordinària intel·ligència, encara que és impossible oblidar el seu impudícia".





"Speer" estarà a la cartellera de la Gleva fins al 31 de maig.