Nou cicle sobre humanisme digital a CosmoCaixa

La Fundació ”la Caixa”, en collaboració amb la Casa Amèrica Catalunya, inicia a CosmoCaixa el projecte «Humanisme científic», proposta en què es posa en relleu la interrelació entre els mons de la cultura, la ciència i la tecnologia.





La ciència ha generat històricament un interès humanístic, i posteriorment la tecnologia també. Un interès per descobrir nous espais i vivències, per saber fins on podem arribar com a humans, com a espècie, i per conèixer-nos millor i descobrir com evolucionem antropològicament. En aquesta evolució, la cultura hi té un paper fonamental: la cultura és motor de canvi i d’evolució, i els àmbits científic i tecnològic en són una prova.





El cicle de conferències sobre humanisme digital vol acostar el coneixement cultural i científic a la societat mitjançant les tres sessions que constitueixen el cicle: un concert científic, basat en la neuroplasticitat i l’experimentació musical; un debat tecnològic, per endinsar-nos en la simbiosi entre la intelligència humana i l’artificial, i un recital poètic, en què un escriptor argentí parlarà de matemàtiques i oftalmologia.





Concert científic

7 de maig, a les 18 h

Amb el títolNeuroplasticitat i improvisació musical, un grup de músics guiats per un neurocientífic experimentaran nous camins audiovisuals lligats a la ciència. El concert explorarà l’enorme ventall d’estímuls neuronals susceptibles de ser transformats en imatge i so. Quatre músics tocaran al compàs d’aquests estímuls i una videoartista crearà projeccions neuroplàstiques.





Recital poètic

4 de juny, a les 18 h

Poesia i ciència amb Andrés Neuman. Fer volar la imaginació, pensar el present, somniar el futur, conèixer-nos en tots els sentits. Avui, un dels escriptors argentins de gran volada, Andrés Neuman, novellista, assagista i poeta, presentarà al CosmoCaixa una selecció de la seva poesia científica, que parla de la teoria de la relativitat i dels túnels de llum.





Debat tecnològic

8 de juny, a les 19 h

Màquines més humanes, persones més computacionals és el títol de la xerrada que tindrem amb l’expert peruà en intelligència artificial, Omar Florez, membre de Twitter Cortex, equip d’investigadors, enginyers i científics que treballen per construir tecnologies d’aprenentatge automàtic i massiu d’última generació. Què hi guanyem i què hi perdem amb la maquinització de les nostres vides? Què podem i volem fer per conservar i potenciar-ne el control? En parlarem.





Visites comentades a la Sala Univers de CosmoCaixa





La Fundació ”la Caixa” ha posat en marxa un servei de visites comentades per un educador/a pels tres àmbits de la Sala Univers —Kósmos, Evolució i Fronteres— en les quals es podrà fer un viatge cronològic des del big-bang, fa més de 13.000 milions d’anys, fins els nostres dies.





Elles a la ciència. La imprescindible aportació de les dones al món científic és una altra de les visites guiades en les quals es podrà participar. Es farà un recorregut que repassarà algunes figures femenines de la història de la ciència i els principis científics relacionats amb els seus descobriments, i s’analitzarà el paper, moltes vegades invisibilitzat, d’aquestes investigadores en l’avenç de la societat, tant avui com al llarg dels segles.