Tarragona inocularà vacunes de forma massiva fins aquest dissabte

La consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, ha visitat el punt de vacunació massiva del Covid-19 al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona, que s'ha posat en funcionament aquest divendres amb la previsió d'administrar 4.000 dosis entre la tarda d'aquest divendres i dissabte.





En declaracions als periodistes després de visitar el recinte, la consellera ha concretat que aquest divendres s'administraran 1.000 vacunes de Pfizer i el dissabte 3.000 més a persones d'entre 70 i 79 anys: "La campanya de vacunació agafa empenta", ha reivindicat.





Vergés ha subratllat que organitzar espais com el de Palau d'Esports Catalunya "no és fàcil" i ha destacat que compta amb 24 punts de vacunació i té capacitat per administrar fins a 21.000 dosi a la setmana, sempre que es disposin de vacunes suficients.





Vergés ha precisat que la setmana vinent se seguirà inoculant a persones de la franja d'edat d'entre 70 i 79 anys amb la vacuna de Pfizer, tot i que ha afegit que "alguns dies" també es dirà a persones d'entre 60 i 69 anys per que rebin la d'AstraZeneca.





La consellera ha explicat aquest divendres al migdia, durant la roda de premsa del comitè tècnic del Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) per anunciar les noves restriccions derivades de la pandèmia, que entre aquest divendres i la setmana que ve Catalunya rebrà 550.000 dosis .