Un Primer de Maig pel canvi dels sindicats

En aquestes circumstàncies especials que ens està tocant viure, aquest Primer de Maig serà especial, amb celebracions telemàtiques a tota la geografia. Una celebració, sense manifestacions, que pot cobrir les celebrades en anys anteriors i en què cada vegada ha anat disminuint la presència de treballadors als carrers per reivindicar els seus drets. És la crisi que vénen patint els sindicats. Molts posen en dubte la seva existència. Està clar que fan falta, però potser un altre tipus de sindicats adaptats a les circumstàncies.





La celebració del dia 1 arriba en un moment especialment crític per les conseqüències de la pandèmia, que s'ha portat per davant a persones i també molts llocs de treball, i la impossibilitat de poder pal·liar aquesta escabetxada amb la creació de nous. Tot un problema al qual cal buscar solució el més ràpidament possible.





En aquesta conjuntura, els sindicats, que encara no han estat capaços de realitzar una transició i canviar el seu model - que ha quedat ja obsolet i allunyat de la realitat-- tenen ara l'oportunitat d'estar a l'altura de les circumstàncies. És el seu moment, i sinó estaran condemnats, almenys els grans, a anar perdent cada vegada més afiliats. Els han anat perdent al llarg d'aquests anys, per això han sorgit nous que els representin millor, segons s'indica més d'un treballador.





1 maig 2019 a Barcelona @EP





Els sindicats s'han acomodat, uns més que altres. Els seus dirigents viuen molt bé, i alguns s'han apalancat i no hi ha manera que obrin pas a altres persones amb noves idees i ganes de menjar-se el món. Hi ha dos casos molt significatius: el de CCOO de Catalunya, on Jose Luis López Bulla va estar al front del mateix 19 anys. I el de Pepe Álvarez, actual secretari general de la UGT, on ara porta 5 anys, però és que abans havia estat al front del sindicat a Catalunya durant 26 anys. En total, 31 anys, tot un rècord. Si no recordo malament ningú fins ara ha aconseguit arrabassar-li.





Álvarez, va ser l'artífex dels canvis "ideològics" a la UGT catalana i va donar entrada a l'independentisme dins de la seva executiva. Va canviar el socialisme dels seus "germans" socialistes catalans per la nova "revolució", actitud que li va valer dures crítiques interna i externament. Va fer un canvi de rumb en un sindicat que porta 193 anys d'història i que al seu dia va crear a Barcelona, precisament, Pablo Iglesias, Després d'aquesta gran gesta, incomprensiblement es va anar a Madrid a dirigir ¿Com a premi? En aquesta comunitat no ha tornat parlar de les seves vel·leïtats patriòtiques, és una adaptació total en aquest territori. Un canvi de líders no li vindria gens malament.





El que queda clar és que l'actual model sindical no és vàlid, necessiten reinventar-se, perquè han perdut la seva legitimitat com a agents socials. Han perdut afiliats, poder de mobilització, i el que sí que ha augmentat és la dependència econòmica dels recursos econòmics estatals, una dependència perillosa.





Amb aquesta situació, la culpa del que li està succeint als sindicats no només és externa, sinó alguna cosa tindran ells a veure per la seva inacció sindical i l'apalancament dels seus dirigents. El que queda clar és que el vell sindicalisme segueix estant aquí --no s'ha anat-- i el nou, no se li veu venir, està molt lluny. O els vells sindicats es posen les piles, o estan condemnats a que altres ocupin aquest espai a què ells han renunciat, per comoditat, o perquè no saben fer-ho millor.