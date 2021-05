El baterista Billy Cobham i La Locomotora Negra actuaran al 40 Festival de Jazz de Terrassa

@EP



La 40 edició de Festival de Jazz de Terrassa, que se celebrarà entre el 27 de maig i el 12 de juny, tindrà en el cartell d'actuacions al baterista panameny Billy Cobham i al grup català La Locomotora Negra.





Són els primers noms que es donen a conèixer, i l'actuació de Cobham està prevista per al 12 de juny al Teatre Principal amb el quartet EU Group, format per Jean Marie Ecay a la guitarra, Christophe Cravero l teclat i violí i Fifi Chayeb al baix elèctric, ha informat l'organització aquest divendres en un comunicat.





El baterista tornarà al certamen jazzístic, en què va actuar fa gairebé 20 anys: el 2002 va aterrar al municipi català amb 'The Art of 3', juntament amb Kenny Barron i Ron Carter.





La Locomotora Negra actuarà el 6 de juny també al Teatre Principal i en el 50 aniversari de la formació, que té una relació especial amb Terrassa, ja que en els últims 24 anys ha actuat de forma ininterrompuda, bé en la temporada estable de la Nova Jazz Cava, o bé al Festival de Jazz.





La banda ha ofert en total 81 concerts a Terrassa en nou escenaris diferents i va ser la segona ciutat en la qual va actuar, després que un mes abans comencés la seva trajectòria amb un espectacle a Barcelona el 1971.





Aquest divendres s'ha posat el punt i final a 'Jazz Up', una iniciativa mitjançant la qual durant 12 dies 60 músics, la majoria de Terrassa, han circulat per 40 espais on han fet petits concerts, com el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC), l'Hospital de Terrassa, la Masia Freixa i el Parc Vallparadís.





L'anterior edició de festival, celebrada entre el 8 i el 31 d'octubre de l'any 2020, va comptar amb 26 concerts i quatre activitats complementàries, amb uns 4.000 espectadors, entre les activitats en format presencial i virtual.