Familiars i amics de Roberto Fraile reben el seu fèretre a Valladolid

Desenes de familiars, amics i companys de professió s'han reunit aquest divendres a les portes del tanatori El Salvador, a Valladolid, per rebre el fèretre de Roberto Fraile, càmera assassinat aquest dilluns a Burkina Faso mentre realitzava, al costat del seu company David Beriáin, un documental sobre els esforços de les autoritats per protegir els parcs naturals de país enfront de la caça furtiva i les comunitats que habiten en ells.





Des de les 15.00 hores d'aquest dijous, hora a la qual, en principi, es preveia que arribés el fèretre a la capital val·lisoletana, on resideixen els pares de la víctima, i fins a les 20.01, quan finalment ha arribat acompanyat per corones de flors, el degoteig de visitants ha estat continu i ha mantingut abarrotat, durant tota la jornada, l'aparcament de l'tanatori, on podran vetllar-seus familiars.





El professional, que tenia dos fills, tenia la seva residència a la ciutat de Salamanca, on viu la seva família i des d'on viatjava a diferents països de diferents continents per a la realització de reportatges com el que estava desenvolupant fins aquesta setmana a Burkina Faso.





Després de vetllar a el mort, segons han confirmat a Europa Press fonts familiars, les restes de Roberto Fraile seran enterrats i descansaran en Valdespino Cerón (Lleó), una pedania lleonesa en la qual es troben les seves arrels familiars.





A més dels seus afins, tots ells visiblement afectats, també s'han acostat fins a El Salvador autoritats com el delegat de Govern a Castella i Lleó i el subdelegat a Valladolid, Javier Izquierdo i Emilio Álvarez, respectivament, així com el vicepresident i portaveu de la Junta , Francisco Igea, els que han traslladat el seu condol als familiars de la víctima.







En declaracions als mitjans recollides per Europa Press a la sortida de l'tanatori, el vicepresident Igea ha assegurat que Castella i Lleó "li deu un reconeixement a totes aquelles persones que treballen en els llocs més difícils".





"Crec que és obligat el reconeixement", ha asseverat en referència tant a Roberto Fraile com a David Beriáin i ha dedicat un record als que "arrisquen la vida per la llibertat". Així mateix, ha augurat que en el Consell de Govern Extraordinari d'aquest dilluns, "probablement es prengui una decisió a l'respecte" d'aquesta distinció oficial.





Igea també ha aprofitat l'oportunitat per elogiar la figura dels periodistes i per recordar que "no hi ha llibertat sense premsa lliure, no hi ha l'horror si ningú ho grava ni la mort o la violència si ningú ho explica".





Precisament, a aquesta tasca va dedicar la seva vida Frare, de 47 anys i càmera durant dues dècades a Salamanca i també en reportatges internacionals, entre ells en zones bèl·liques, fins que aquest dilluns fos assaltat i assassinat al costat de l'també periodista David Beriáin a Burkina Faso quan gravaven un documental sobre caçadors furtius.





Els fèretres dels dos reporters, que rebran la Medalla al Mèrit Civil, han arribat a Espanya aquest divendres a les 9.00 hores en un avió de l'Exèrcit de l'Aire des de Ouagadougou, la capital burkinesa, a la base aèria de Torrejón de Ardoz (Madrid) , on esperaven les ministres d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, Arancha González Laya, i de Defensa, Margarita Robles, així com els seus familiars, si bé aquests no estaven a peu de pista.





Al costat dels dos periodistes espanyols també ha arribat el fèretre de l'irlandès Rory Young, fundador de l'ONG Chengeta Wildlife i que es trobava amb ells en el moment de l'atac a l'est de Burkina Faso. Per rebre les seves restes era present l'ambaixadora d'Irlanda a Espanya, Sile Maguire.