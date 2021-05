Endesa, clau en la recuperació econòmica d'Espanya segons Bogas

@EP





El conseller delegat d'Endesa, José Bogas, va actualitzar aquest divendres els plans i projectes que té Endesa per als propers anys. Bogas va defensar el Fons Nacional per a la Sostenibilitat del Sistema Elèctric (FNSSE) que pretén aprovar el Govern per traslladar totes les energètiques el cost de les primes a les renovables de la factura elèctrica, perquè això permetrà que el client elèctric "deixi d'estar penalitzat ".





A més, durant la compareixença Bogas va assegurar que l'efecte de l'aplicació del fons, si supera el seu tràmit parlamentari, juntament amb la nova estructura de tarifes que entrarà en vigor a partir de juny, "és fonamental i suposarà un abans i un després en la electrificació de la demanda basada en energies netes ".





En aquesta línia va considerar que el fons "llança un senyal fonamental" a favor de l'electricitat y va afirmar que tindrà "una repercussió molt positiva" en l'electrificació de l'economia.





"Aquest avantprojecte de Llei, a punt d'entrar en tràmit parlamentari, preveu actuar sobre els alts costos que va implicar la primera onada de renovables durant la primera dècada de segle XXI i que, tot i tractar-se d'una obligació en el consum final de totes les energies, només va ser assumit pel client elèctric ", va dir.





Per Bogas, el fons el que aconseguirà és que, a partir d'ara, "l'esforç s'anirà repartint gradualment entre tots els actors de el sector energètic, no solament de l'elèctric, alliberant així, parcialment, d'aquesta càrrega al client elèctric".





LES EMPRESES HAN DE SER SOSTENIBLES EN EL FUTUR





A més, Bogas va subratllar la "enorme responsabilitat" de l'empresa per desplegar tots els seus plans "des del prisma de la sostenibilitat integral", ja que "l'empresa que no sigui sostenibl ni afegirà valor, ni tindrà futur".





Referent a això, ha assegurat que Endesa va ser capaç d' "aportar valor als accionistes" des d'aquesta sostenibilitat del seu model en un 2020 marcat per la pandèmia del Covid-19, amb un resultat ordinari net de 2.132 milions, un 36% més que en 2019, superant les previsions anunciades.





ENDESA ELEVA EL SEU PRESSUPOST





D'altra banda, el conseller va anunciar durant el seu discurs d'aquest divendres que l'empresa ha augmentat de 19.000 milions a 23.300 milions el pressupost que té previst captar de la Unió Europea gràcies als 122 projectes que ha comunicat el Govern.





Així, Bogas va declarar que són i seguiran sent "un dels principals inversors industrials a Espanya durant els propers tres anys i un motor clau en la recuperació econòmica.





Segons va comentar el directiu, el repartiment de diners quedaria fet de la següent manera: 19.918.000 dedicats a la transició energètica a la península, 2.655.000 per al mateix fi fora de la península i 727 milions per això a Portugal.