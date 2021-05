Granados reivindica un Govern d'esquerres

@EP



La viceprimera secretària de PSC, Eva Granados, ha reivindicat una Generalitat d'esquerra i ha demanat al vicepresident, Pere Aragonès (ERC): "Aparteu-vos i deixeu que hi hagi un Govern d'esquerres liderat per Salvador Illa".





Durant una concentració convocada per UGT i CCOO de Catalunya per l'1 de maig aquest dissabte, ha declarat que hi ha una "desesperació" a Catalunya per la falta d'un nou Govern.





"Necessitem un govern efectiu per fer front a la decadència econòmica de Catalunya", i ha afegit que se sumen a la reivindicació que els sindicats han fet aquesta setmana.