Troben a dos nois morts en una masia d'Espluga de Francolí

@EP





Una noia i un noi de 21 i 22 anys han estat trobats sense vida en una masia de l'Espluga de Francolí aquest dissabte a primera hora.







Els amics dels nois, que eren de Montblanc i la Canonja, han intentat localitzar-los però al no aconseguir-ho han donat avís al Servei d'Emergències Mèdiques. Quan aquests i els Mossos d'Esquadra han arribat al lloc dels fets ja no han pogut fer res per salvar-los la vida.





Encara es desconeix la causa de les morts però tot apunta que s'han intoxicat amb monòxid de carboni per la mala combustió d'un generador elèctric.