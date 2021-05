Moren almenys dos militars i 25 resulten ferits en un atemptat contra una base de l'exèrcit a l'Afganistan

@EP





Almenys dos militars han mort i altres 25 han resultat ferits a causa d'un atac contra una base de la força aèria a la província de Parwan, a l'est del país.





No obstant això, fonts properes als fets han matisat que es tractaria d'una bomba dipositada als voltants de la base de Bagram, segons informacions de la cadena de notícies Tolo. El nivell de violència continua sent alt al país malgrat els esforços per engegar un procés de pau.





Des que els Estats Units van anunciar la retirada de les seves tropes del país el 14 d'abril, desenes de militars i civils han mort diàriament en atacs que han dut a terme els insurgents talibans. Les estadístiques del Govern indiquen que 226 civils i militars haurien mort en atacs dels talibans des de mitjan abril, dels quals uns 70 serien civils.





Aquest mateix dissabte, les autoritats han indicat que s'ha produït un atac contra un post de l'exèrcit a la ciutat de Ghazni, que hauria acabat amb 30 militars desapareguts.





L'enfrontament entre els talibans i els militars hauria durat hores, tal com ha indicat la citada cadena, que ha advertit que el lloc hauria quedat a mans insurgents.





A més, divendres van morir unes 25 persones i 60 en van resultar ferides, moltes d'elles estudiants, a causa d'un atemptat amb cotxe bomba a la província de Lawgar.





El portaveu del Consell Provincial, Hasib Stanekzai, va informar llavors que l'atac va tenir lloc a la localitat de Puli Alam contra un alberg on s'allotjaven estudiants que s'estaven preparant per als exàmens d'accés a la universitat.





La Presidència del país no ha trigat a qualificar l'atac de "terrorista" i un "crim contra la humanitat". El Govern ha culpat així els talibans de l'atemptat, si bé els insurgents no han fet comentaris sobre aquest assumpte.





Per la seva banda, l'ambaixada de França a Kabul ha condemnat l'atemptat en un comunicat i ha matisat que aquesta "violència terrorista ha d'acabar". "La gent de l'Afganistan mereix pau", ha indicat el cos diplomàtic francès.