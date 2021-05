L'Índia fa rècord de contagis amb més de 400.000 en un dia

@EP





Les autoritats de l'Índia han alertat aquest dissabte que el país ha tornat a registrar una xifra rècord de contagis de coronavirus en l'últim dia amb 401.993 casos addicionals, xifra que situa el nombre total d'infectats en més de 19 milions.







El país, sumit en una greu crisi sanitària, va superar el 29 d'abril els 18 milions de casos, cosa que mostra un ràpid ritme de contagis. Després de nou dies consecutius superant els 300.000 casos diaris, l'Índia s'ha convertit en el primer país a superar els 400.000 en només un dia.





L'últim balanç indica que en total hi ha 3.268.710 casos actius, 98.482 més que el dia anterior, així com 211.853 morts, 3.523 en l'últim dia. No obstant això, 15.684.406 persones s'han aconseguit recuperar, unes 300.000 en l'última jornada.





Aquest divendres es van notificar 386.452 nous contagis i 3.498 morts, tal com indiquen les dades del Govern, que apunten que ara els casos actius representen el 17,06 per cent del total acumulat, mentre que les recuperacions giren entorn del 81 per cent, amb una taxa de mortalitat de l'1,1 per cent.





L'estat de Maharashtra (oest) continua sent el territori més efectat per aquesta onada de la pandèmia i representa el 20 per cent dels casos actius.





Països com els Estats Units i Austràlia han restringit els viatges amb l'Índia. En el cas de Canberra, les autoritats han amenaçat amb imposar penes de presó per a aquells que provin de tornar al territori des del país asiàtic.





Aquest mateix dissabte, el Govern australià ha especificat que aquestes mesures entraran en vigor dilluns i no es revisaran fins al 15 de maig, segons informacions de la cadena ABC.





El ministre de Sanitat, Greg Hunt, va anunciar divendres que qualsevol persona que provi de violar aquestes restriccions podria enfrontar-se a multes de fins a 50.000 euros, i a penes de fins a cinc anys de presó.





Diversos països com els Estats Units, el Regne Unit, Alemanya i el Japó s'han compromès, no obstant això, a enviar ajuda a l'Índia per fer front a la pandèmia.