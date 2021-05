Pacheco reivindica el paper essencial de la feina i els sindicats enfront de la pandèmia

@EP





El secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, ha reivindicat aquest dissabte 1 de maig el paper "central i essencial" que el treball i els sindicats han tingut durant la pandèmia de coronavirus.





En la seva intervenció en l'acte convocat per CCOO i UGT en el Dia Internacional dels Treballadors, ha afirmat que el treball ha estat necessari per a sostenir la vida i mantenir el país, però ha criticat que "va perdent" el seu valor social entre la ciutadania.





"Un valor social --ha dit-- que es veu reflectit en la precarietat d'aquests treballs que han mantingut el funcionament del nostre país, majoritàriament feminitzat, i que estan pagant les conseqüències de les reformes laborals" amb baixos salaris i males condicions laborals .





I ha afegit que el moviment sindical "s'ha legitimat com una funció essencial en aquesta pandèmia" per estar a la banda de la gent treballadora, i per haver construït un escut social que, segons ell, ha limitat l'impacte de la crisi.





També ha reclamat reforçar el sistema de protecció social, unes pensions públiques dignes, i derogar les reformes laborals: "Ara toca que aquest país torni el deute que té amb la classe treballadora, i toca acabar amb la pobresa, la precarietat i les desigualtats" .





ELECCIONS A MADRID



Als ciutadans de la Comunitat de Madrid, que celebra eleccions autonòmiques el 4 de maig, ha avisat que tenen l'oportunitat de construir una alternativa a l'espai liberal que els condemna a la pobresa, en les seves paraules, ja "tancar-li les portes a el feixisme ".





I sobre que la Comissió Permanent de Consell General de Poder Judicial (CGPJ) hagi criticat l'enviament per part de la secció sindical de CCOO d'un correu intern sol·licitant el vot per a partits d'esquerra, ha dit que "l'última vegada que en aquest país una organització sindical va tenir neutralitat ideològica va ser el sindicat vertical de l'franquisme".