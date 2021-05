Variant índia confirmada en diversos dels mariners del mercant de Vigo

El Sergas demana calma perquè està cep sembla que no és capaç de burlar les vacunes











Sanitat ha confirmat aquest dissabte que tres de les cinc mostres de Covid-19, pertanyents a tripulants del vaixell 'Prometheus Leader' (que roman en quarantena al port de Vigo) es corresponen amb la denominada variant índia del virus.





Segons ha informat el Sergas, el Servei de Microbiologia de l'Hospital Álvaro Cunqueiro s'ha detectat la presència de la variant índia en 3 de les 5 mostres analitzades de tripulants contagiats.



Es tracta de la variant B1.617, subvariant 2, que, segons Sanitat, "és sensible a la vacuna". "Per tant, en aquest moment, aquest brot està localitzat i controlat", han assenyalat les mateixes fonts.



El vaixell ro-ro 'Prometheus Leader', amb bandera de Singapur, roman atracat al moll de transatlàntics del Port de Vigo des de principis de setmana, després que haguessin donat positiu per Covid 6 dels seus 22 tripulants.



El Sergas va decidir realitzar la seqüenciació genòmica de mostres de cinc dels afectats, pel seu perfil clínic i per ser persones procedents de l'Índia. Ara els estudis han revelat que tres casos es corresponen amb la variant índia.



Del total de tripulants infectats n'hi ha dos que van haver de ser hospitalitzats, i que romanen "estables" en planta de l'Hospithal Vithas de Vigo. La resta de contagiats presenten símptomes lleus o són asimptomàtics.