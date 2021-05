Dicten ordre de crida i cerca internacional per al pare i les filles de Tenerife

SOS Desapareguts





El Jutjat de primera instància i instrucció número 3 de Güimar, a Tenerife, ha dictat una ordre de crida i cerca internacional del pare i les dues nenes dels quals no es té notícies des de dimarts.





A inicis de setmana saltaven les alarmes quan un home no va tornar a les seves filles a la seva mare a l'hora en què tocava. Des de llavors se'ls està buscant, per terra, mar i aire, ja que la mare de les nenes va rebre l'amenaça de que no tornaria a veure-les.





Quan el jutjat va iniciar la investigació ho va fer com a presumpte delicte de segrest. Per tant, tot i que hi ha diverses vies d'investigació obertes, no es descarta cap opció. És per això que ara han donat l'ordre de crida i cerca internacional, ja que és possible que l'home es trobi ara en un altre país.