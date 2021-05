Anthony Hopkins, una vida de poques llums i moltes ombres

EFE





Anthony Hopkins s'ha convertit aquest 2021 en la persona de més edat en guanyar un Oscar a Millor actor i ho ha fet gràcies a la feina feta a The Father. Però els èxits no l'han acompanyat durant tota la seva vida i tampoc ho ha fet la felicitat: Hopkins assegura que va aprendre a ser feliç en la vellesa.





Va néixer el 1937 en una família humil i ja de nen li va tocar patir. No era bon estudiant, així que els seus pares el van enviar a un internat en el qual va créixer "creient que era estúpid", segons va confessar ell mateix a The New York Times. A més, ho va fer sense amics, passant el seu temps lliure tocant el piano.





No parlava molt, de manera que això el va convertir en una persona rara per a la seva família, els seus companys de classe i els seus professors. Aquests fins i tot li pegaven i el menyspreaven, fent-li creure que "no servia per a res".





Als 14 anys va decidir convertir-se en actor, fruit de la set de venjança. Després de les burles rebudes pels seus companys de classe va decidir que un dia els desafiaria a tots i per això va escollir aquesta professió. També va estudiar música.





"Volia ser famós. Volia ser ric. Volia tenir èxit, compensar el que pensava que era un passat buit. I em vaig convertir en totes aquestes coses", ha afirmat l'actor en una entrevista. Però aquest èxit li va portar també infelicitat, ja que la vida que portava el va fer convertir-se en alcohòlic. Encara que porta 45 anys sobri, ha de seguir lluitant dia a dia com qualsevol addicte per no recaure.





Pel que fa a les relacions amoroses i familiars la seva vida tampoc ha estat fàcil. Quant al seu pare, que va morir el 1981, nomes li va dir que l'estimava unes hores abans de morir ... i es va atrevir a donar-li un petó un cop ja havia mort.





El 1972 va abandonar a la que va ser la seva primera dona i també la seva filla, de la qual no sap absolutament res. Tots dos van coincidir en la dècada dels 90 però poc temps després es van distanciar de nou. Així, no sap on es troba, si està casada o si té fills. Per tant, no sap si és avi.





Va tenir una segona dona a qui va deixar per la tercera: i aquesta va ser la seva gran decisió. Stella Arroyave el va ajudar a sortir de l'alcohol, a veure la vida amb optimisme, a deixar enrere els seus dimonis, a ser millor persona i a ser feliç. Una felicitat que assegura que ha après a sentir en l'última dècada, en la vellesa.