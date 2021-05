Detenen 34 persones a París durant les protestes del Dia del Treballador

Sadak Souici/Le Pictorium Agency / DPA







Almenys 34 persones han estat detingudes a París durant les protestes convocades aquest dissabte a diverses ciutats de França, començant per la capital, amb motiu del Dia del Treballador que se celebra aquest 1 de maig i que han deixat gairebé una trentena de policies ferits a Lió, segons ha informat el ministre d'Interior, Gérald Darmanin.





La tensió a la capital ha empitjorat en les últimes hores, escenari del llançament d'objectes, gasos lacrimogens i enfrontaments entre la policia i els manifestants en un dia que el país acull gairebé 300 marxes de reivindicació.





"L'any passat hi va haver frustració per no poder marxar. Estem reprenent els nostres bons hàbits", ha fet saber el secretari general de la CGT, Philippe Martínez, durant la protesta de París, secundada per la resta d'organitzacions sindicals i estudiants.





Segons la cadena BFMTV, la Policia ha dissolt la formació d'un "bloc negre" de violents a l'avinguda Voltaire, en què un policia va haver de ser evacuat, segons fonts de 'Le Parisien'.





Els enfrontaments s'han repetit a Lió, on s'han congregat més de 3.000 persones. Un grup de 200 violents s'han enfrontat amb la Policia i han provocat ferides a 27 agents, segons la Prefectura, en un comunicat que ha recollit 'Le Figaro'.





Les marxes també han reunit 3.500 manifestants a Marsella, 3.700 a Nantes i 2.000 a Rennes.