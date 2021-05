Mestalla rep un Barça en xoc

@EP





El FC Barcelona visita aquest diumenge el València en la jornada 34 de la Lliga Santander, després de la seva greu ensopegada contra el Granada i disposat a continuar lluitant per un títol que ja no té a les seves mans, a l'espera de les ensopegades de l'Atlètic i del Reial Madrid.





El València vol posar el dit a la ferida del Barça i no pensa a pagar els plats trencats. Però la veritat és que el Barça, després de perdre el partit contra els nassarites, han de guanyar els cinc partits que tenen per davant i esperar un empat del Reial Madrid, almenys, amb el duel directe en una setmana contra l'Atlètic.





Els de Koeman saben a més que els de Simeone han complert ja aquest dissabte amb la seva victòria 0-1 contra l'Elx, de manera que a priori no hi ha marge d'error. Davant aquest guió rocambolesc i ple de girs, el Barça visita un Mestalla que va ser muralla en el seu moment per al València i que no ho és tant últimament. El València està només 6 punts per sobre del descens, així que també té batalles a guanyar i urgències que sanar.





Serà un partit a tot o res, gairebé, per a tots dos. En la primera volta, al Camp Nou, hi va haver empat (2-2) després dels doblets de Leo Messi i de Mouctar Diakhaby. Ara, aquest empat, seria inútil per al Barça si no els passa una catàstrofe als seus rivals de Madrid. I, pel València, gairebé no tindria valor.





I és que el Barça tenia tot de cara per posar-se líder i dependre de si mateix. Fins i tot, guanyant el Granada, que arribava amb moltes baixes al camp culer, s'hagués pogut permetre alguna burxada. Amb un empat, no hi hauria liderat però sí dependència d'un mateix. Però, aquesta derrota, en un partit que molts encara no han digerit, deixa el Barça tercer i en mans del Reial Madrid, l'etern rival.





No és la millor manera de visitar Mestalla. A més, tret que s'accepti el recurs, el tècnic, Ronald Koeman, no estarà a la banqueta després que l'expulsessin. Si els organismes no reculen, Koeman no tornarà a la que va ser la seva casa, el seu camp, del qual va sortir malament però deixant una Copa del Rei al palmarès.





Ara, amb Javi Gracia als comandaments, les coses no van gaire millor. Molt enrere queda la polèmica amb la falta de fitxatges, amb les promeses incomplides. La veritat és que el bon joc no ha arribat. I, en l'última jornada, van empatar a casa contra l'Alabès gràcies a Gayà al 89', davant uns de Vitòria amb un menys.





Fa 5 jornades que no guanya el València a la Lliga. Mals números que provaran de canviar davant un Barça capaç del millor, com venia fent conquistant 15 victòries en els últims 17 partits de Lliga, i del pitjor, com perdre un partit que era una final, amb tot de cara, i errant en tot el que es podia fer malament.





Qui aconsegueixi deixar enrere aquestes turbulències tindrà més de cara el trobar el bon camí i arribar a la seva destinació. El València, que amb públic a la graderia, coneixent la seva afició, tindria encara més pressió negativa, no pot seguir en aquest clot que podria no tenir fons. El Barça, per contra, ha de guanyar per tornar a posar-se el xip positiu, el de caça i lluita per aquesta Lliga.