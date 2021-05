Científics estudiaran com reacciona el cos davant la reinfecció per Covid

@EP





Un grup de científics de la Universitat d'Oxford realitzaràn un estudi per comprovar què li passa al cos després de contraure per segona vegada el Covid-19.





L'assaig clínic constarà de dues parts diferenciades. La primera fase comptarà amb 24 participants que es dividiran en grups d'entre 3 i 8 persones. A aquests se'ls injectarà per via nasal la soca original del coronavirus. Primer a dosis baixes i, si ho consideren necessari, l'aniran augmentant.





Amb això pretenen "que el 50% dels participants estiguin infectats però no tinguin cap malaltia o simplement la tinguin lleu", va dir McShane, una de les científiques. Quan ja sàpiguen la dosi necessària per aconseguir aquest objectiu, llavors li injectaran el virus a un altre grup d'entre 10 i 40 persones.





Després d'això arribarà la segona fase de l'assai, en la qual participaran un altre grup de persones diferents. En aquesta ocasió estudiaran la resposta immune d'aquestes persones abans i després d'exposar-se al virus. A més, tindran en compte quins símptomes desenvolupen aquells que es reinfecten. En el cas que les persones desenvolupin de nou la malaltia rebran un tractament a base d'anticossos per pal·liar els símptomes.





Segons McShane, mesuraran els nivells de limfòcits T i d'anticossos dels participants, calcularan el % de persones que es reinfecten a l'introduir-li de nou el virus etc. Però com que no saben quina és la resposta del cos davant la reinfecció han demanat que els voluntaris tinguin entre 18 i 30 anys i no tinguin cap factor de risc, a més de comptar amb anticossos per haver passat el virus prèviament.





Gràcies a l'estudi que començarà la seva primera fase aquest mes i la segona a l'estiu podran conèixer com reacciona el cos davant d'un segon contacte amb el virus, a més d'ajudar a crear fàrmacs i vacunes.