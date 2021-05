Descobreixen la durada d'un dia a Venus

@EP





Entre Venus i la Terra hi ha 41 milions de quilómetres de distància i és el planeta que més a prop es troba de nosaltres en el sistema solar. No obstant això és tota una incògnita per als científics, que ara han descobert un dels dubtes que tenien sobre ell: un dia a Venus dura 243 dies terrestres.





Quinze anys els ha costat als experts de la Universitat de Califòrnia de Los Angeles esbrinar aquesta dada. Per això han fet ús d'un radar que ha orbitat per la superfície de Venus, segons han informat a Nature Astronomy.





Així, han de passar 243.0226 dies aquí perquè passi un a Venus, però aquestes dades no es poden mesurar al mil·límetre perquè la velocitat de rotació d'aquest planeta és molt variable. Així, els mesuraments realitzats tenien valors amb diferències de 20 minuts entre ells.





Això és així, informen els experts, perquè l'atmosfera de Venus pesa 93 vegades més que la de la Terra. D'aquesta manera la velocitat en la qual gira el planeta pot veure's alterada, cosa que també passa a la Terra només que de forma molt més reduïda: els nostres dies poden tenir una durada que varia una mil·lisegon entre uns i altres.