Valls aconsegueix que Colau i els empresaris catalans es reuneixin per intentar reactivar l'economia

Manuel Valls ha aconseguit que el proper mes d'octubre Ada Colau es reuneixi amb els empresaris de la capital catalana. Així, Barcelona pel Canvi ha aconseguit aquesta "taula de diàleg" per intentar reactivar l'economia de Barcelona.





Fins ara el govern de Colau ha intentat sortir de la crisi de la pandèmia ajudant els pimes, però des de Barcelona pel Canvi consideren que no poden fer-ho sense les grans empreses de la ciutat com Endesa.





Així, sembla que definitivament aquesta reunió se celebrarà el proper mes d'octubre, tot i que Colau no hagi volgut sortir en roda de premsa per explicar-se públicament perquè, segons fonts properes, està una mica incòmoda després de prendre aquesta decisió.





Aquesta taula, per altra banda, té la idea de reunir-se fins dues vegades cada any, i que també acudeixin universitats, empresaris, emprenedors, start-ups i centres d'investigació. Consideren que el sector de la tecnologia és molt important per a la recuperació econòmica de Barcelona, ja que pot ajudar a crear llocs de feina.