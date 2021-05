L'EMA notifica els primers casos de trombosi amb Pfizer i Moderna

@EP





L'Agència Europea del Medicament (EMA) ha comunicat que fins al 13 d'abril s'han reportat 11 casos de trombosi amb trombocitopènia en vacunats amb Pfizer i dos en vacunats amb Moderna dins de l'Espai Econòmic Europeu (UE, Noruega, Islàndia i Liechtenstein).





Fins a aquest moment, s'havien inoculat 60 milions de dosis de Pfizer i 5 milions de vials de Moderna, de manera que el percentatge d'afectats per aquests rars casos de coagulació sanguínia són molt baixos. 0,1 per milió i 0,4 per milió respectivament. Per aquesta raó, l'EMA ha confirmat que malgrat que seguirà vigilant aquest greu efecte secundari no iniciarà cap investigació al respecte.





En total, a nivell mundial, s'han reportat 25 casos de trombosi amb baixada de plaquetes a persones prèviament vacunades amb Pfizer i 5 en vacunats amb Moderna.





QUÈ PASSA AMB LES ALTRES VACUNES





A més de Pfizer i Moderna, l'EMA ha aprovat per al seu ús els fàrmacs de Janssen i AstraZeneca. De Janssen, als Estats Units s'han reportat 8 casos de trombosi entre aproximadament 7 milions de vacunats.





Sobre AstraZeneca, fins a finals d'abril hi ha 351 trombosi rares notificades entre 34 milions de vacunats al Regne Unit, Unió Europea, Noruega, Islàndia i Liechtenstein. D'aquestes, al menys 76 han tingut un desenllaç fatal.