Policia i polítics, sorpresos per que es guardés en secret la detenció de treballadors de Podemos

El món de la política i de la policia està sorprès pel fet que Interior ocultés que dos treballadors contractats per Unidas Podemos fossin detinguts però fes públiques les amenaces que van rebre personatges com Pablo Iglesias.





Aquest divendres saltava la notícia que "dos escortes" d'Esglésies havien estat detinguts per agredir diversos agents en el míting de Vox a Vallecas el passat 7 d'abril. Sembla ser que finalment no compleixen aquesta funció dins del partit, però sí que estan contractats per ells.





Pablo Pérez, portaveu del sindicat policial Jupol, ha manifestat en unes declaraciones per a Catalunya Press que el cos de seguretat se sent sorprès "per la diferència de criteris adoptats quant a fer públiques les notícies sobre amenaces i no aquests fets".





Pablo Pérez ha recalcat que la forma correcta de procedir davant d'una situació com aquesta és la que s'ha dut a terme amb les detencions. No obstant això, per a ells és contradictori com s'han tractat els dos successos.





"Ens sorprèn el fet de fer públiques aquestes amenaces tot i saber que la investigació continua oberta en vies de buscar els presumptes autors dels fets", ha afirmat. "És per això que no entenem com una investigació ja tancada amb detinguts pel mig s'ha guardat en silenci, quan en altres ocasions quan la investigació finalitza es fan públiques les detencions".





Per la seva banda, membres del PP i de Vox han qüestionat al Govern que no hagi fet públics aquests fets fins que El Confidencial va compartir la notícia.





PABLO IGLESIAS NO COMPREN PER QUÈ ES FA PÚBLIC





Per la seva banda, Pablo Iglesias difereix d'aquesta opinió. Sota el seu punt de vista no té sentit fer públiques aquestes detencions. "Que això surti avui revela la preocupació que tenen alguns i no és descartable que surti alguna notícia que em relacioni amb l'assassinat de Kennedy", ironitzava durant la manifestació del Dia Internacional dels Treballadors.





D'altra banda considera que aquesta detenció, ja que ell parla d'una sola, quedarà en res: "Quan Abascal va trencar un cordó policial i va provocar una càrrega, un membre del meu partit de Vallecas va ser detingut. Pero no va ser cap il·lícit administratiu ni penal i això quedarà en res ".