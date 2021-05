Mor un motorista en un accident a Pinell de Brai

@EP





Un motorista ha mort aquest diumenge al matí després de sortir-se de la via N-230b "per causes que encara s'estan investigant" i accidentar-se en el municipi de Pinell de Brai (Tarragona).





La policia catalana ha rebut l'avís a les 9.34 hores, ha informat el Servei Català de Trànsit als periodistes.





Fins al lloc de l'accident s'han desplaçat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies de Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).