Sàmper espera el permís del Govern per mantenir les restriccions a Catalunya

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha assegurat estar convençut que el Govern d'Espanya habilitarà un "instrument" que permeti a les comunitats autònomes mantenir restriccions per fer front al coronavirus quan acabi l'estat d'alarma el proper 9 de maig.





En una entrevista al programa 'Preguntes Freqüents' de TV3 aquest dissabte recollida per Europa Press, ha afirmat que fins que no hi hagi control de la pandèmia i s'assoleixi la immunitat de grup important per la vacunació "els instruments han d'estar, encara que estiguin al calaix ".





"Millor dit, millor que estiguin al calaix. Però els hem de tenir en cas que s'hagin de prendre mesures àgils i ràpides", i ha afegit que l'Estat també hauria d'aclarir a partir de quines condicions epidemiològiques podria començar a aplicar-se aquest instrument.