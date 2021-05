Units per Avançar planeja celebrar un congrés de consolidació el 10 de juliol

@EP





Units per Avançar és una formació política que va sorgir al desaparèixer Unió Democràtica. Per consolidar-se com a marca, el 6 de maig membres de la direcció de el partit proposaran en un consell nacional que el 10 de juliol se celebri un congrés.





En aquest congrés, Units per Avançar decidirà qui es queda a càrrec de la direcció del partit i discutirà quina serà la seva estratègia política de cara a les pròximes eleccions, a més de debatre sobre quines poden ser les seves aliances. El que volen des de la formació és guanyar pes en les eleccions municipals previstes per a 2023.





No obstant això, si no hi ha acord d'investidura i s'han de celebrar unes noves eleccions al juliol, la data de la convenció s'haurà d'ajornar.





A més de proposar la celebració del congrés, des d'Units per Avancar estan també dedicats a preparar la seva seu central a Barcelona. Aquesta està situada al carrer Aragó i a la façana ja estan col·locats els logos del partit polític, però no ha pogut inaugurar-pel Covid.