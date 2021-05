Presó per a tres persones per vuit robatoris amb força a comerciants xinesos

@EP





Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Tarragona han detingut tres homes com a presumptes autors de vuit robatoris amb força i un violent en domicilis amb un element en comú: "les víctimes eren sempre ciutadans d'origen xinès propietaris de negocis que generaven uns ingressos importants ".





El grup va cometre els furts a les comarques de la Selva, el Maresme, el Barcelonès, el Baix Camp i el Tarragonès, han informat els Mossos d'Esquadra aquest diumenge en un comunicat.





A principis de març es va detectar un increment de denúncies per robatoris en domicilis, i encara que els autors eren itinerants --el que dificultava la investigació--, els agents es van centrar en un grup de tres lladres que podien formar part d'una organització criminal que "seleccionava establiments comercials regentats per xinesos i esbrinaven quins generaven beneficis econòmics importants".





Llavors, esperaven al fet que tanqués el negoci i seguien als propietaris fins al seu domicili per després controlar l'immoble i entrar-hi quan no hi hagués ningú a l'interior: robaven objectes de valor amb bona sortida al mercat negre, com a dispositius electrònics, joies i diners en efectiu --en una ocasió es van emportar fins a 53.000 euros en metálico--.





DETENCIÓ I REGISTRE



El 23 d'abril es va accelerar la investigació quan, després d'un altre furt per part del grup, la Guàrdia Urbana va detenir un dels lladres, i un dispositiu policial dels Mossos va permetre arrestar els altres dos aquesta mateixa tarda.





A l'endemà, els agents van realitzar una entrada i registre al domicili dels autors a Salou (Tarragona), i van trobar diversos dels objectes robats, així com peces de roba usades durant els robatoris.





Alguns dels arrestats tenien antecedents per fets similars a Bèlgica, Països Baixos, França, Àustria, Eslovènia i Portugal, i després de passar a disposició judicial van ingressar tots tres a la presó.