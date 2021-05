200 persones protesten contra de l'actual model de transició energètica a Barcelona

@EP



Unes 200 persones es concentren des de les 12.00 hores d'aquest diumenge davant del Palau de la Generalitat a la plaça Sant Jaume de Barcelona per protestar contra l'actual model de transició energètica.





La mobilització l'ha convocada l'Associació de Micropobles de Catalunya i la Xarxa per la Sobirania Energètica i ha comptat amb el suport d'un total de 41 entitats més i la presència de la secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta.





Alguns manifestants porten pancartes amb missatges com 'Així no' i 'No es veu des de la ciutat però és biodiversitat' i reclamen 'Renovables sí, així no' i 'Calvet, dimissió'.





El vicepresident territorial de l'Associació de Micropobles de Catalunya i alcalde de Sant Miquel de Campmajor (Girona), Oriol Serrà, ha afirmat que "ja no es tracta només de tenir una energia 100% renovable, sinó de canviar un model caduc, un model insostenible" .





"Hem d'avançar cap a una transició energètica que sigui democràtica, sostenible, justa i participativa que avivi l'autoconsum, les comunitats energètiques i les petites i mitjanes instal·lacions", ha afegit.





El responsable d'energies renovables d'Unió de Pagesos, Jaume Pedrós, ha reivindicat la tasca dels camperols i ramaders: "Som els més renovables del món, els que cuidem el territori i volem que l'energia es produeixi d'una manera verda".





Les entitats presents han afirmat que el model energètic actual posa el control de l'energia a les mans d'oligopolis energètics i prioritza les grans instal·lacions davant dels agents locals.





Per això, reivindiquen que la transició energètica estigui al servei de la ciutadania i protegeixi el patrimoni natural, cultural i paisatgístic de Catalunya.