Els Mossos intervenen una festa il·legal amb 30 persones a Sant Feliu

@EP





Els Mossos d'Esquadra han intervingut aquest dissabte a la nit una festa il·legal amb una trentena de persones a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).





Els assistents es trobaven en un espai boscós del municipi abans de la mitjanit, passada l'hora de el toc de queda, ha informat el cos policial aquest diumenge a Europa Press.





La policia catalana ha denunciat a un total de 23 persones per incompliment de les restriccions i mesures sanitàries per evitar la propagació del coronavirus i sis per tinença de drogues.