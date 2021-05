Illa: "Tenim el Govern més irrellevant dels últims anys"

@EP



El president del PSC al Parlament, Salvador Illa, ha subratllat la importància que es formi Govern a Catalunya: "Tenim en Govern més irrellevant, inoperant i absent en els últims anys".





En declaracions als mitjans aquest diumenge després de visitar Tarragona, ha dit que "hi ha necessitats urgents" a Catalunya que requereixen d'un Govern en plena capacitat d'actuació.





"No es pot desprestigiar més la Presidència de la Generalitat. Els catalans i les catalanes no ens mereixem això", ha dit, i ha avisat ERC i Junts que si no poden pactar, facin un pas al costat perquè el PSC pugui intentar formar un nou Executiu.





A més, ha titllat de "fracàs" que dos partits que es defineixen com independentistes no hagin aconseguit encara un acord, després que el candidat d'ERC a la Presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, posés l'1 de maig com a data límit per assolir-lo abans d'explorar altres vies alternatives amb els de Carles Puigdemont.







1 I 4 DE MAIG



Sobre el Dia Internacional dels Treballadors el dissabte 1 de maig, ha opinat que la pandèmia ha "impulsat" la necessitat de polítiques per reforçar l'Estat de Benestar i la redistribució dels beneficis.





I pel que fa a les eleccions de la Comunitat de Madrid el dimarts 4 de maig, ha augurat que seran importants per frenar l'avanç de la "dreta i l'extrema dreta", que assegura posen en risc la democràcia.