Més de 50 agents resulten ferits a la manifestació de l'1 de maig a Berlín

La manifestació de l'1 de maig a la capital d'Alemanya, Berlín, que es va tornar violenta, ha deixat més de 50 agents de la policia ferits, mentre que 250 participants en la protesta van ser detinguts.





Segons ha detallat el vicepresident estatal del sindicat de Policia alemany GdP, Stephan Kelm, tres agents han rebut tractament mèdic en hospitals per ossos trencats.





Aquest dissabte, després que la majoria de les concentracions per l'1 de maig es desenvolupessin de manera pacífica, van esclatar enfrontaments en una mobilització en què van assistir entre 8.000 i 10.000 persones al barri berlinès de Neukölln. La policia berlinesa va respondre amb gas pebre mentre la multitud els llançava objectes i provocaven petits incendis.





"Hi ha senyals clars que això no està relacionat amb l'expressió política, però el dret bàsic a la llibertat de reunió s'ha fet servir per legitimar crims greus", ha criticat Kelm.





També es van registrar violents enfrontaments entre la policia i els participants en les mobilitzacions a diferents punts d'Alemanya, en un dia en què membres de l'esquerra i la dreta havien reunit multituds per protestar per diversos assumptes, des de les condicions socials fins a les restriccions del coronavirus.