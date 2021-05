La PDSPT/Marea Blanca reclama que l'atenció sanitària de Terrassa sigui 100% pública

@EP





Des de la PDSPT / Marea Blanca han informat que durant el mes de desembre d'aquest any arriba a la seva fi el contracte entre Mútua de Terrassa i CatSalut. És per aquesta raó que aprofiten el moment per reclamar que l'atenció sanitària de Terrassa sigui pública al 100%.





Així, han començat una recollida de signatures per demanar, a més d'això, que el personal sanitari sigui absorbit o subrogat per l'administració.





La seva petició arriba després de veure que les llistes d'espera actuals són les més llargues de tot Catalunya, assegurant que el Covid-19 no té res a veure perquè ve de molt abans. A més, diuen, s'incompleixen els terminis en les visites tant amb el metge de capçalera com amb metges especialistes.





D'altra banda, asseguren que al barrejar una entitat pública amb una privada els pacients de la segona surten beneficiats, ja que al haver de pagar per la visita, els col·loquen per davant en les llistes d'espera.





Pel que fa al personal sanitari, afirmen que treballa en molt males condicions perquè ara mateix es busca el benefici de les empreses concertades.





D'aquesta manera no volen que es torni a renovar aquest contracte, sinó que demanen que la sanitat de Terrassa sigui totalment pública.